Carlos Palacios confirma que no estará con Colo Colo ante La Calera y se lanza contra la ANFP

Carlos Palacios no podrá jugar por Colo Colo ante Unión La Calera. Este martes, ANFP le confirmó al Cacique que el volante no puede formar parte de la delegación alba en la Quinta Región. Lo hicieron cerca del mediodía de este martes, a través de un documento escrito. “Frente a las consultas que hicieron, les avisamos que no puede jugar”, dicen desde la sede que comanda el fútbol chileno. Tampoco podrá estar frente a Palestino, en el duelo del próximo domingo. La noticia no fue bien recibida en Blanco y Negro.

Desde Quilín se basan en una normativa FIFA para no permitir que el futbolista esté el miércoles. “El rechazo a la liberación supone que el jugador en cuestión no podrá jugar con el club al que pertenece (salvo autorización de la asociación que lo convoca) durante todo el periodo que dure o debiera durar su liberación, más un periodo adicional de 5 días. Así, y en el supuesto de rechazar la liberación, el jugador tendría la condición de ‘no elegible’ y, por tanto, si el club alinea a dicho jugador durante el periodo que debió ser liberado, se expone a las consecuencias estipuladas en el artículo 55 del Código Disciplinario de la FIFA”, señala una publicación de Senn Ferrero Sports and Entertainment.

Milad dijo que Carlos Palacios no puede jugar ante Calera.

Una vez finalizado el cotejo de la Roja, en Barranquilla, Pablo Milad explicó la postura de la directiva del fútbol chileno. “El artículo 5 inciso 1 de FIFA prohíbe cuando un jugador sale unilateralmente de una concentración para jugar y eso le impide, cuando termine la fecha FIFA, que terminó ahora con el partido, hasta cinco días no podrá jugar por su equipo. Se liberó a petición del jugador. A veces se liberan por lesión, como fue lo de Pavez que estaba enfermo, pero en este caso fue una solicitud directa del jugador”, dijo el curicano.

“Palacios no puede jugar. No me consta que haya querido jugar por Colo Colo. No jugó y ese es el hecho que nos importa a nosotros”, complementó el exintendente.

Horas después, el propio futbolista hizo sus descargos y apuntó a los argumentos que esgrimen desde la ANFP para justificar su marginación de la nómina alba. “Acabo de ser informado que no estoy habilitado para jugar, debido a un artículo que dice que yo salí unilateralmente de la Selección, cosa que no sucedió”, inicia diciendo en un comunicado que publicó en su cuenta de Instagram.

En las líneas siguientes, el jugador hace énfasis en que retornara a su hogar. “Fui liberado de la concentración para volver a mi casa, donde me necesitan. Como no puedo jugar y jamás perjudicaría al club ni a mis compañeros, respeto la decisión. Colo Colo es todo”, agregó.