Bielsa, acorralado por todos lados: el duro presente del Loco que lo llena de cuestionamientos en Uruguay

Marcelo Bielsa vive sus días más complejos en Uruguay. Atrás quedaron aquellas jornadas en que la Celeste soñaba con pelear el liderato de las Eliminatorias. Desde la Copa América de Estados Unidos, en que el equipo del entrenador rosarino fue tercero, todo ha ido a la baja. Primero hubo conflictos en la interna, cuando Luis Suárez ventiló diferencias vividas en el vestuario. Seguidos vinieron los problemas futbolísticos.

“Se van sumando partidos y se repite una constante que es que no generamos peligro. El gran déficit del momento que venimos arrastrando desde hace bastante tiene que ver con que tenemos la pelota y no creamos situaciones de gol”, aseguró el adiestrador rosarino tras la última derrota que sufrieron, 2-0 a manos de Paraguay.

“Me siento verdaderamente responsable de la situación del equipo, porque si el problema es la falta de generación de jugadas de gol y mi posición frente a ese problema ha sido proponer soluciones y cuando uno propone y tiene futbolistas que en sus clubes desequilibran y cuando en la agrupación que hago no logro el objetivo, no tengo otra opción que reconocer mi ineficacia en ese sentido”, complementó en aquella oportunidad.

Caída libre

Después del encuentro ante Canadá, donde se definió al ganador de la medalla de bronce en la Copa América, Uruguay ha disputado nueve partidos por los puntos, todos por las Eliminatorias. En ese período acumula apenas un triunfo. También suma cinco empates y tres derrotas. Ahora son quintos en la tabla, con los mismos puntos que Colombia y apenas dos más que Venezuela. En Montevideo temen caer, de nuevo, a posiciones de repechaje.

La última vez que ganaron fue el agónico 3-2 sobre Colombia, en noviembre. Este año tienen dos paridades y dos caídas. Este martes, se miden ante la Vinotinto en el estadio Centenario. Un duelo clave para sus pretensiones.

Bielsa hizo una dura autocrítica tras caer ante Paraguay. . Por @uruguay

Pese al complicado momento, Bielsa descarta dar un paso al costado. “Estoy convencido de continuar, porque creo en el material humano con el que dispone el fútbol uruguayo y mis capacidades para hacer un equipo temible que hace mucho tiempo que nos cuesta”, dijo el estratega.

En total, Bielsa, que está en Uruguay desde 2023, acumula un 53.09% de rendimiento, desmenuzado en 27 duelos con 11 victorias, 10 igualdades y seis tropiezos.

Ruido interno

En Uruguay intentan mostrarse alineados, pero saben que el instante en duro. Así lo expuso Nahitan Nández, uno de los referentes del plantel. “Duele perder y duele perder así, así que lamentablemente nos vamos con una tristeza tremenda. Fueron errores puntuales”, dijo el carrilero el jueves pasado.

“Iniciamos bastante bien, pero después eso no encontramos ese juego fluido, esa energía que en su momento tuvimos. Hay que buscarle la vuelta porque nos estamos jugando un Mundial y cada uno de nosotros tiene que ser autocrítico, pensar para adentro, tragar un poco de tristeza, de esa amargura, porque es la única forma de salir adelante”, añadió.

El defensor enfatizó en la tradición futbolística de su nación para buscar salir del mal momento. “Tenemos que ser conscientes de que estamos defendiendo a un país, nada más ni nada menos, que a Uruguay”, remarcó.

Por otro lado, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, reveló antes de viajar de vuelta a Montevideo desde Asunción que postergó sus reuniones con Bielsa. “Aún no hablamos, estamos procesando”, daba a conocer antes de embarcarse. “No podemos entrar en valoraciones en un momento en el que tenemos que tener tranquilidad, concentración, eje, y que tenemos que valorar lo que tenemos y que logrando resultados nos estamos acercando”, exponía.

Durante las últimas horas, pasados los días desde la última derrota, descartó cortar el proceso del rosarino. “No vamos a cambiar de entrenador. No se le planteó nunca ni se nos pasa por la cabeza, así que no entremos en las especulaciones”, comentó este domingo.

Suárez se retracta

Después de la Copa América, Luis Suárez se retiró de la selección uruguaya. Luego de un homenaje en Montevideo, el Pistolero concedió una entrevista donde reventó a Marcelo Bielsa y su método. Una situación que fue un punto de inflexión en el proceso del transandino, ya que algunos jugadores en activo respaldaron sus dichos y otros se cuadraron con el exDT de la Roja.

“Solo teníamos una relación profesional. La primera charla que tengo con él es previo a la Copa América, esa fue personal. En la Copa América hubo situaciones que me dolieron que no las dije por el bien de la convivencia. Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba. Bielsa hace una conferencia y habla cosas maravillosas de la gente. En Nueva York, hubo un día que nos pidió que no paráramos a saludar a la gente. Yo me paré y le dije que a la gente la íbamos a saludar de todas maneras”, lanzó en esa oportunidad.

“En el Complejo Celeste a los empleados no los dejan pasar y saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta por la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que en el Complejo se viva así hoy día”, aseveraba. “Yo tuve una charla con Bielsa de cinco minutos hablando como referente y al terminar solo me respondió ‘muchas gracias’”, expresó el máximo goleador de Uruguay.

Durante las últimas semanas, el ariete del Inter Miami volvió a referirse al tema, mostrando una cuota de arrepentimiento por sus dichos. “Me dolió todo lo que se generó, pero es algo lo cual quise hacer para ayudar en ese momento. Quizás no fue el adecuado, sí, lo entiendo y lo acepto perfectamente, pero siempre quiero lo mejor para la selección y lo mejor en ese momento era que quise ayudar de esa manera. Hay gente que se lo puede tomar bien y hay gente que se lo puede tomar mal como ocurrió. La realidad es que busqué ayudar a la selección, pero no fue el mejor momento”, explicó.

Pese al conflicto abierto, Suárez no tuvo más comunicación con Bielsa tras su salida de la Celeste. “No, ningún contacto, y no creo que fuese necesario tampoco”, sentenció sobre el conflicto con el técnico argentino.