Gustavo Álvarez, el elegido por Milad: la desesperada búsqueda de la Roja para dar con el sucesor de Ricardo Gareca

El ciclo de Ricardo Gareca en la Roja está muy próximo a llegar a su fin. Su presencia en el banquillo de la Selección solo se sostiene por una frágil e inocente ilusión, que aún tiene a Chile con opciones matemáticas de acceder al repechaje por un boleto al Mundial de 2026.

De hecho, la eliminación del Equipo de Todos se puede terminar de consumar este martes 10 de junio, cuando el elenco nacional visite a Bolivia en El Alto, a 4.150 metros de altitud. Un mal resultado sellará la imposibilidad de acceder a la cita planetaria por tercera vez consecutiva, algo que solo ha sucedido una vez en la historia (entre México 86, Italia 90 y EE.UU. 94). Si gana, sin embargo, deberá esperar que Venezuela no venza a Uruguay en Montevideo. Sin embargo, en las últimas dos fechas el Equipo de Todos deberá visitar a Brasil y recibir a la Celeste, lo que hace la misión prácticamente imposible.

En rigor, Gareca mantiene contrato hasta el cierre de las Eliminatorias o hasta el Mundial, en caso de clasificar. Esto último, lógicamente, es prácticamente una utopía. No obstante, una derrota contra la Verde que concrete el fracaso, provocará su desvinculación anticipada.

“No me encuentro en el mejor estado de ánimo ni estoy para maquillar un estado de ánimo, sé que cada vez está más complicado todo (…) Vamos a Bolivia y ojalá podamos traer el resultado que deseamos y ver si las últimas dos fechas llegamos con algunas posibilidades. Mi intención, sea yo o el técnico que desea la dirigencia en el futuro, es que se necesita empezar un proceso importante”, aseguró el Tigre tras la caída ante Argentina, que dejó a la Roja pendiendo de un tenue hilo.

La Roja cayó ante Argentina y quedó al borde de la eliminación. Foto: Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

La salida de Gareca y un nuevo DT

Pese a que Gareca manifestó la posibilidad de finalizar su ciclo cumpliendo con el tiempo estipulado en el vínculo contractual, nada podrá sostener su presencia si las opciones matemáticas llegan a cero. En caso de recibir un mal resultado en Bolivia este martes, habrá movimiento en la ANFP. La mesa grande del organismo que tiene sede en Quilín acudirá al camarín de la Roja para cesar al técnico argentino.

“El martes podemos tener determinaciones (…) no puedo adelantar nada, nos vamos a reunir con el directorio. Hay que ver las opciones. Se ve muy cuesta arriba la clasificación”, señaló el presidente Pablo Milad después de la derrota contra la Albiceleste.

Sin embargo, la salida de Gareca se transformará en un nuevo dolor de cabeza para la entidad que rige el fútbol chileno: la búsqueda de un nuevo técnico para la selección chilena.

En ese sentido, el principal problema radica en la necesidad de encontrar un estratega que se haga cargo del combinado nacional únicamente en las dos fechas que quedarán para culminar las Eliminatorias. En el camino se presentan varios candidatos para la ANFP, que tiene una serie de nombres, pero ninguno está dospuesto a asumir la responsabilidad por los compromisos que se avecinan.

Sería algo similar a lo que ocurrió en 2001 (aunque con matices), cuando Jorge Garcés dejó la Roja tras el fracaso rumbo al Mundial 2002 y asumió César Vaccia, que estuvo al mando por todo 2002, sin disputar partidos por los puntos. De hecho, apenas dirigió un amistoso oficial, ante Turquía, y sumó otros dos ante los seleccionados de Andalucía y Cantabria, en una gira por España. Las Eliminatorias arrancaron 2003 con Juvenal Olmos al mando.

Los nombres y sus negativas

El primer nombre en la mesa fue el de Nicolás Córdova. El entrenador de la Sub 20 ya asumió de emergencia en la Roja, en noviembre de 2023. En esa instancia, el también jefe de las selecciones juveniles masculinas dirigió contra Ecuador tras la renuncia de Eduardo Berizzo.

No obstante, otrora volante ya comunicó su intención de centrarse exclusivamente en el Mundial de la categoría que se disputará en Chile, entre septiembre y octubre próximo. “Ya comuniqué que nos vamos a abocar el 2025 únicamente a las selecciones menores“, indicó después del triunfo de la Roja Sub 20 en el segundo amistoso ante Nueva Zelanda.

Por otra parte, en la ANFP también surgió la idea de una dupla técnica liderada por Sebastián Miranda junto a Ariel Leporati. Ambos son parte del cuerpo técnico de Córdova y estuvieron presentes ante Ecuador. También pasan por un buen presente en sus respectivas selecciones juveniles. Sin embargo, su mandato también se ve imposibilitado.

Leporati tuvo una impecable actuación en el Sudamericano Sub 15. La Roja alcanzó el mejor resultado de su historia en el certamen de la categoría. Miranda, en tanto, accedió al Mundial Sub 17, que se disputará en Qatar, en noviembre. Es por ello que su nombre termina por ser descartado, pues se encuentra en una situación idéntica a la de Córdova. Su foco es la cita planetaria.

Leporati, Miranda y Córdova se descartan para la Roja. Foto: Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Por otra parte, el nombre de Gustavo Álvarez suma bonos. Su conocimiento del medio y sus credenciales son un hecho. El argentino salió campeón con Huachipato y obtuvo una Copa Chile con Universidad de Chile, además de renovar la identidad de los azules y hacerlos nuevamente competitivos. Por lo mismo, el transandino es la carta de Milad para iniciar un nuevo proceso.

“Es un muy buen técnico, tengo un muy buen concepto de él, lo conozco desde Huachipato, tengo buenas referencias en lo personal (...) Es una opción para cualquier equipo, porque es un muy buen técnico", señaló Milad hace algunas semanas.

A pesar de ello, el vínculo del transandino con la U está vigente hasta finales de 2026. Por otra parte, es imposible que se mueva hasta fin de año. Álvarez, fiel a su estilo, tomó distancia de cualquier propuesta. “Estoy enfocado 100% en el presente. Tengo un contrato con la U y saben que mi estilo es no responder sobre escenarios ficticios. No me parece responsable hablar de un futuro imaginario”, aseguró.

Sin embargo, en la ANFP tienen otra opción en mente. El organismo espera Álvarez continúe en la U, pero que también asuma de forma interina para los dos duelos finales de Eliminatorias, ante Brasil y Uruguay. Para ello, pretenden que los azules tenga un gesto y acceda a que el argentino realice ambas labores. No obstante, en La Cisterna afirman que esta alternativa está completamente descartada en el cuadro universitario.

Finalmente, la última opción se liga al plano local. Deberán encontrar un técnico chileno que se haga cargo de los duelos de octubre que cerrarán el proceso mundialista. Este deberá comprender que por ningún parámetro tendrá asegurado continuar más allá de los cotejos consignados. Con la Eliminatoria ya terminada y con un amplio espacio para el análisis, recién ahí surgirán las opciones para materializar la llegada de un nuevo técnico para la Roja.

