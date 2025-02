La historia detrás del hombre que consoló a Damián Pizarro tras el empate de la Roja contra Uruguay en el Sudamericano

Tras conseguir un empate ante Uruguay en el Sudamericano Sub 20 saltaron las chispas entre ambos equipos. Una pelea que finalmente terminaron separando y que dejaron una imagen desoladora: Damián Pizarro llorando en los brazos de Ariel Leporati y siendo consolado por sus compañeros.

El delantero no está teniendo un buen torneo con la Roja Sub 20, siendo cuestionado por su nivel mostrado en los partidos, donde no ha podido marcar, lo que pudo desatar esas lágrimas tras el empate con los charrúas. Ariel Leporati, ayudante técnico de Nicolás Córdova, fue el encargado de consolar al delantero, acompañado de otros jugadores.

El entrenador nacional ya es un viejo conocido dentro de las divisiones inferiores de la selección nacional, puesto que llegó en 2021 al cargo de entrenador de la selección sub 15, donde ha conseguido buenos resultados.

Damián Pizarro siendo consolado por Ariel Leporati y sus compañeros.

Su llegada a la selección

Leporati realizó sus estudios de entrenador en INAF, donde posteriormente estuvo a la espera de que le llegaran ofertas, hasta que Barnechea le ofreció ser entrenador de las divisiones inferiores en 2016. Estuvo en el cargo por cinco años hasta que Francis Cagigao, el entonces Director Deportivo de la ANFP, lo llevó para hacerse cargo de la Sub 15.

En 2024, la selección tuvo una destacada participación en el Sudamericano Sub 15 realizado en Bolivia. En el torneo, Chile terminó invicto en la fase de grupos, venciendo a Colombia (1-0), Bolivia (3-0), Perú (3-1) y Paraguay (1-0).

Con la figura de Zidane Yáñez, la Roja se ilusionaba con obtener su primer Sudamericano Sub 15 en su historia, clasificándose a las semifinales contra Ecuador. Sin embargo, quedaron a las puertas de la final tras empatar 3-3 y perder en penales contra los ecuatorianos. Finalmente, Chile se quedaría con el cuarto puesto tras perder con Argentina por 2-1 en el duelo por el tercer lugar del torneo.

Sin embargo, la participación de la Sub 15 dejó varios hitos en la historia de la selección en un Sudamericano: Con el cuarto lugar, empató la marca de la mejor participación en la historia de la competición, conseguida en 2013; y Zidane Yáñez fue el goleador del torneo con cinco goles en seis partidos, algo que ningún seleccionado nacional había podido conseguir.

Su vínculo con Arturo Vidal

Ariel Leporati tiene un especial y poco conocido vínculo con Arturo Vidal. Cuando el mediocampista militaba en la Juventus comenzó un ambicioso proyecto llamado “Team Vidal”. El técnico estuvo encargado del área deportiva de esa iniciativa.

Esa área en específico estaba encargada de las actividades en el Club Chicureo, la propiedad que adquirió el entonces volante de la Juventus. También había un área social contemplada en el proyecto, la cual consistía en abrir tres escuelas de fútbol en la comuna de San Joaquín, lugar que vio crecer a Arturo Vidal.

Leporati fue la mano derecha de el Rey en este proyecto, el cuál buscaba fomentar el deporte en los niños. “Vamos a reforzar la integración. Aspiramos a reducir la deserción escolar a través del deporte. A los niños les vamos a pedir periódicamente sus informes de notas, por ejemplo. Para seguir jugando fútbol, deberán demostrar que les está yendo bien en los estudios. Arturo está muy preocupado de ese tema. Y sigue muy de cerca lo que estamos haciendo con las escuelas”, declaró el entrenador de la Sub 15 cuando inició el programa.