Ricardo Gareca: “No estoy para maquillar un estado de ánimo, sé que está muy complicado todo”

La Roja está prácticamente eliminada del Mundial. La derrota por 0-1 ante Argentina en el Estadio Nacional dejó al equipo de Ricardo Gareca con chances casi nulas de llegar al repechaje.

Un muy mal primer tiempo dio paso a un complemento mucho más esperanzador. Pero no alcanzó para cambiar la suerte. El técnico de la Selección salió a abordar la derrota.

“En el segundo tiempo el equipo fue corrigiendo y logramos emparejar. En el primer tiempo nos costó demasiado acomodarnos, recuperar la pelota. Estuvimos deslucidos y lo que menos había que hacer era que Argentina tuviera espacios. En el segundo tiempo, Loyola se acomodó mejor en la mitad de la cancha”, comenzó señalando para explicar el cambio de posición de Felipe Loyola.

“Acepto cualquier análisis que puede ser una crítica. La intención nuestra era sostener algo que era bueno, porque el rendimiento ante Perú, Venezuela, Paraguay y Ecuador funcionó, más allá de que no logramos siempre resultados. De todos modos, quedamos bastantes conformes con el rendimiento”, prosiguió.

“Yo creo que hizo un buen partido, porque estuvo bastante tiempo inactivo. Buscó, intentó, tuvo una situación importante. En el segundo tiempo se vio más activo, porque lo ayudó el equipo. En el primero no podíamos encontrar el balón y eso lo perjudicó a él. Dado el tiempo de inactividad, la actuación de él me dejó conforme”, explicó sobre Alexis Sánchez.

En cuanto a Arturo Vidal, Gareca explicó la sustitución en el entretiempo: “Era un cambio táctico necesario. Yo creo que depende de él. Esta clase de figuras como él, pasa el tiempo y se les exige mucho más por lo que él demostró a través de toda su historia. Por ahí el análisis es bastante cruel y termina siendo afectado, es un jugador de mucha categoría, es muy inteligente. En esta temporada tuvo inconenientes, pero tiene un amor propio y mantiene la jerarquía y va a depender de él lo que quiera sostenerse. Fue algo táctico, no es responsabilidad de él, sino mía. Tuve que corregir en el segundo tiempo”.

Sobre la situación de Chile en la tabla, el estratega manifestó. “Acepto que cuando se reducen las posibilidades, hay que ganar el cien por cien de los puntos y los rivales tienen que perder... No me encuentro en el mejor estado de ánimo ni estoy para maquillar un estado de ánimo, sé que cada vez está más complicado todo. Tenemos que viajar a Bolivia y traer un resultado importante que nos permita al menos esperar”, reconoció.

“En el primer tiempo no pudimos soltarnos, nos costó recuperar el balón. El plan era reducirles los espacios, era un partido para trabajarlo, tener paciencia y llevarlo con tranquilidad y esperar nuestros momentos, pero son partidos que no se ganan así nomás. Tuvimos nuestras situaciones para empatar, pero nos costó en ese aspecto. Lo que más me duele fue el gol que recibimos, de la manera que lo recibimos. Me provocó fastidio, porque si hay algo que trabajamos era que no nos agarraran mal parados”.

El DT también mencionó la ausencia de Fernando Zampedri en la nómina. “Esto tiene que ver con rendimientos y resultados, veníamos de cosechar cuatro puntos y en la última sumamos uno. Yo soy el máximo responsable. No pasa por si convoco a tal jugador. Chile necesita jugadores que se proyecten hacia el futuro, hay que ver qué dirección quiere tomar Chile“, explicó.

También abordó su permanencia en la Roja: “Vamos a Bolivia y ojalá podamos traer el resultado que deseamos y ver si las últimas dos fechas llegamos con algunas posibilidades. Mi intención, sea yo o el técnico que desea la dirigencia en el futuro, es que se necesita empezar un proceso importante. Tengo cada vez más conocimiento, y en Chile no se terminan los procesos. De parte mía, más allá de esta derrota, a mí me encantaría afianzarme y tener un proceso y una continuidad”.