Pablo Milad anticipa la sentencia de Ricardo Gareca en la Roja: “El martes podemos tener determinaciones”

Futbol, Chile vs Argentina. Clasificatorias al Mundial 2026. El Presidente de la ANFP Pablo Milad, es fotografiado durante el partido clasificatorio al Mundial 2026 válido por la Fecha 15 entre Chile y Argentina disputado en el estadio Nacional de Santiago, Chile. 05/06/2025 Pepe Alvujar/Photosport Football, Chile vs Argentina. 2026 World Cup Qualifiers. Chile’s head ANFP President Pablo Milad is pictured during the match a 2026 World Cup qualifier, Matchday 15, between Chile and Argentina at the National Stadium in Santiago, Chile. 05/06/2025 Pepe Alvujar/Photosport

PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT