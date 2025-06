La fuerte autocrítica de Marcelo Bielsa tras la derrota de Uruguay: “No tengo otra opción que reconocer mi ineficacia”

No lo está pasando bien Marcelo Bielsa en la banca uruguaya. La derrota ante Paraguay es el cuarto partido consecutivo sin victorias en las Eliminatorias. Los charrúas van en caída libre: están en el quinto lugar y su clasificación al Mundial corre peligro.

“Se van sumando partidos y se repite una constante que es que no generamos peligro. El gran déficit del momento que venimos arrastrando desde hace bastante tiene que ver con que tenemos la pelota y no creamos situaciones de gol”, aseguró el adiestrador rosarino.

Luego agregó que “me siento verdaderamente responsable de la situación del equipo, porque si el problema es la falta de generación de jugadas de gol y mi posición frente a ese problema ha sido proponer soluciones y cuando uno propone y tiene futbolistas que en sus clubes desequilibran y cuando en la agrupación que hago no logro el objetivo, no tengo otra opción que reconocer mi ineficacia en ese sentido”.

Bielsa insistió en que “el equipo siempre está armado para atacar y no generamos peligro. Insisto que salvo los defensivos, los otros están pensados en función de generar peligro y no lo conseguimos. No consigo que florezca lo que hacen en sus equipos”, subrayó.

Sobre su continuidad en la banca celeste y sus ganas de seguir, el director técnico dijo que “estoy convencido de continuar, porque creo en el material humano con el que dispone el fútbol uruguayo y mis capacidades para hacer un equipo temible que hace mucho tiempo que nos cuesta, también es cierto”.

Acto seguido, el argentino expresó que “no tiene demasiado sentido que yo argumente pequeñas cosas que veo porque si usted ve el partido de hoy tuvimos la pelota, el rival consiguió pelotas de ataque por capturar rebotes y de ahí peligro, pero son detalles que no evitan que se haga notorio lo que es claro, nos cuesta jugar bien, crear, imponernos”.

Por último, el dueño de la banca uruguaya concluyó que “tengo total convicción de cómo proceder para revertir lo que estamos viviendo, estoy seguro por experiencias que me tocaron vivir que no es sencillo y nos va a costar y también los tiempos se agotan porque necesitamos sumar puntos y conseguir el objetivo que conseguimos”.