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    La Verde está más cerca: Bolivia remonta a Surinam y se jugará ante Irak su regreso al Mundial después de 32 años

    En Monterrey, arrancó el repechaje intercontinental para la Copa del Mundo 2026 con la victoria de los altiplánicos por 2-1, dando vuelta el marcador tras encajar apenas comenzó el segundo tiempo. Miguel Terceros, su principal figura, anotó de penal el gol del triunfo. A un partido de retornar a la gran cita planetaria.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Bolivia remontó a Surinam y se jugará ante Irak su clasificación al Mundial. Foto: FBF

    En Bolivia, el partido ante Surinam era el más importante en tres décadas. Porque estaba la oportunidad única de dar un paso importante rumbo al Mundial 2026. La ilusión altiplánica sigue viva. Remontó para quedarse con una victoria vital de 2-1 y está a un duelo de retornar a la Copa del Mundo después de 32 años.

    ¿Cómo llegó la Verde a este minitorneo? Fue séptimo en las Eliminatorias, ayudado de sobremanera por cambiar la localía e irse a jugar a El Alto, a 4.150 metros de altitud. Sin ese factor, que le da un plus, tenía que enfrentar la repesca. Fue el primer equipo en llegar a México para la disputa de la competencia intercontinental.

    ¿Era favorito? Aquello parece relativo. Tomando como referencia el ranking FIFA, el seleccionado boliviano es 76º (el más bajo de Conmebol), sobre Surinam, que está 123º y es el 13º de la Concacaf. De la mano de Hen ten Cate, exasistente de Frank Rijkaard en el Barcelona, el cuadro de raíces neerlandesas buscaba su primera Copa del Mundo, en cualquier categoría.

    El técnico Óscar Villegas optó por Guillermo Viscarra, de Alianza Lima, en el arco, en lugar del experimentado Carlos Lampe. En el 4-3-3 que alineó de entrada, dispuso un ataque con Miguel Terceros cargado por la derecha, Enzo Monteiro de centrodelantero, y Ramiro Vaca en la izquierda. Si bien el cuadro de camiseta verde apostó por manejar el balón y elaborar, le faltaba profundidad y así finalizar las jugadas. Por su parte, Surinam era juego directo, defendiendo con cinco atrás y desplegándose cuando recuperaba.

    El primero intento de Bolivia sucedió en los 22′, con un remate del lateral izquierdo Roberto Fernández (el mismo que fue figura ante la Roja de Gareca, en el Estadio Nacional, por las Clasificatorias) despejado por el portero surinamés Vaessen. Si de elaboración se trata, la acción más pulcra fue en los 32′, cuando tejieron en la izquierda y Robson Matheus, uno de los interiores, rompe y llega a definir, picando el balón. Nadie conectó en el otro palo.

    Sin la tenencia como herramienta, la dupla ofensiva de Surinam (Joël Piroe y Gyrano Kerk) se las ingeniaba para complicar a la zaga rival. Los primeros 45′ contaron con escasas emociones. Las que sí sucedieron en la parte complementaria.

    Foto: CONMEBOL

    El segundo lapso no pudo comenzar peor para los sudamericanos. En los 48′, el elenco de Concacaf pegó primero porque Liam van Gelderen abrió el marcador. El panorama se oscurecía para los altiplánicos. Sin embargo, fue capaz de retomar las riendas del encuentro y el técnico Villegas acertó con los cambios.

    Paulatinamente, Bolivia fue encajonando a Surinam en su campo, con el reloj de enemigo. En los 64′, lo tuvo Vaca. Al instante, un zurdazo de Terceros fue contenido por el golero. Faltaba la puntada final. En los 72′, llegó el empate. Moisés Paniagua, de 18 años, quien milita en el Wydad de Marruecos, convirtió el 1-1 definiendo con un puntazo ajustado, a lo Romario.

    El otro cambio acertado de Villegas fue la entrada de Juan Godoy, delantero paraguayo nacionalizado boliviano, en lugar de Monteiro. Al ingresado ariete le cometen un penal en los 77′. El juez iraní-australiano Alireza Faghani sancionó de inmediato. Miguel Terceros, el gran nombre propio de esta selección boliviana (juega en el Santos de Brasil), toma la misión de rematar y no falla. Timbró la remontada.

    Si Surinam abusó de hacer tiempo en el segundo periodo, Bolivia hizo lo propio con el resultado a su favor. La recta final se convirtió en una batalla con fuerzas agotadas. La Verde debía bajar las persianas y aguantar. Lo logró.

    De esta manera, Bolivia será el rival de Irak, en Monterrey, a las 0.00 horas (de Chile) del próximo 1 de abril. El vencedor de este duelo ingresará en el grupo I del Mundial 2026, que cuenta con Francia, Senegal y Noruega.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol internacionalMundial 2026BoliviaSurinamRepechaje Mundial 2026Selección de BoliviaBolivia vs SurinamIrak

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