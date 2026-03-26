En vivo: Bolivia enfrenta a Surinam por un cupo en la final del repechaje para el Mundial 2026
Los altiplánicos enfrentan a los caribeños en un duelo clave para llegar a la cita planetaria de Norteamérica. Sigue aquí el detalle del partido.
Bolivia 0-0 Surinam
¿Quién será el rival del ganador?
El equipo que gane este partido enfrentará a Irak por un cupo al Mundial.
El rival de Bolivia
Surinam llega al repechaje por llegar segundo en su grupo tras Panamá.
32 años
Ese es el tiempo que ha pasado desde que Bolivia no va al Mundial.
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