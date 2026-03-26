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    La Italia de Gattuso salta la primera valla y está a un partido de retornar a la Copa del Mundo

    En el segundo tiempo, la Azzurra encontró la llave para abrir el partido ante Irlanda del Norte y despejar la tensión ambiental. Los tetracampeones del mundo, que buscan evitar perderse la cita planetaria por tercera vez seguida, ganaron 2-0 con goles de Tonali y Kean.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia

    Italia sigue en carrera por llegar al Mundial. En Bérgamo, derrotó por 2-0 a Irlanda del Norte, en una de las llaves de repechaje en Europa, para determinar a los últimos participantes de la Copa del Mundo 2026. Le falta un paso más para volver.

    Todas las miradas de los playoffs de la UEFA están en la selección peninsular, por el riesgo que corre de perderse la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva. Para Rusia 2018, fue eliminada en la repesca por Suecia. Rumbo a Qatar 2022, cayó ante Macedonia del Norte. El país de la bota se encomendó a Gennaro Gattuso, campeón del mundo en 2006 y quien tomó el mando de la Azzurra en medio de la clasificatoria. No alcanzó a evitar ser segundo en su grupo, después de la Noruega de Erling Haaland.

    La presión y el favoritismo estaba del lado de Italia, ante un elenco norirlandés que no accedió al repechaje como segundo de su grupo, sino que lo hizo a través de la Nations League. No tenía nada que perder. La mochila la portaban los tetracampeones mundiales.

    Ya sea producto de la tensión o de un planteo fallido, pero lo cierto es que la Azzurra no hizo un buen primer tiempo. El dato duro indica que tuvo una posesión de balón del 71%, sin embargo no fue capaz de inquietar al portero rival. Fue un dominio a medias. Teniendo el trámite del juego, careció de precisión en terreno rival. Se percibía cierto nerviosismo en Bérgamo, porque el reloj corría y la cuenta seguía en cero.

    El 3-5-2 de Gattuso no causaba el efecto deseado, ante un rival que se compactaba y apostaba a un juego más físico. El local insistió en la búsqueda de pelotazos hacia su pareja de delanteros, Mateo Retegui y Moise Kean, ante la falta de construcción. En los 35′, Kean tuvo la única opción con ventaja y elevó un disparo.

    El DT mantuvo el diseño de cara al complemento, esperando por encontrar la llave de un partido tenso por el contexto y los antecedentes, más no por el linaje del rival. En los 53′, el argentino nacionalizado italiano Mateo Retegui se fue mano a mano rumbo al arco, pero falló en el control y desperdició una opción clara. Al minuto siguiente, el golero Charles contuvo un remate de Kean. El gol estaba al caer.

    Y cayó en el minuto 56′. Le quedó la pelota a Sandro Tonali, de frente al arco, y sacó un fuerte remate de primera que batió la resistencia de los norirlandeses. El 1-0 fue una catarsis para la banca de Gattuso, quien celebró con Leonardo Bonucci, exdefensa que es uno de sus asistentes. No le quedaba más remedio al visitante que arriesgar un poco más, dejando espacios para el contragolpe.

    Pese al resultado, la incertidumbre no cesó. La diferencia era mínima. La tensión no disminuyó ni siquiera tras el gol de Tonali. Si la Nazionale hubiera jugado con un rival más pesado, quizás otra historia se contaba. A 10′ del epílogo, los temores se ahuyentaron con el 2-0 anotado por Kean, uno de los que más buscó.


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    Más sobre:Fútbol internacionalMundial 2026Repechaje MundialSelección de ItaliaIrlanda del NorteItalia vs Irlanda del Norte

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