En vivo: Italia enfrenta a Irlanda del Norte por el paso a la final del repechaje para el Mundial 2026
Los dos equipos europeos buscan avanzar a la fase siguiente de la última etapa de las Clasificatorias a la cita planetaria que se desarrollará en Norteamérica. Sigue aquí los detalles del partido.
Italia 0-0 Irlanda del Norte
Actualiza el relato
Remate de Irlanda del Norte
20′. Le pegan desde fuera del área. Rebota en la defensa. Suave a las manos del portero italiano.
Se salva Italia
14’. Un tiro de esquina que se pasea por toda el área italiana. Si un irlandés la tocaba, era gol.
Italia inclina la cancha
11′. La Azzurra busca a través de los centros. Por ahora, sin resultados.
Se lo pierde Italia
6′. Tonali lo tuvo en la línea y no logra darle.
Otra llegada italiana
6′. Dimarco la pone al primer palo. Rechaza el portero irlandés.
Cabezazo italiano
4′. Tonali intenta ponerla al palo contrario. Se va por poco.
Ambos salieron a buscar
3′. Y aunque no han llegado con peligro, buscan el arco contrario.
Comienza el partido
Italia e Irlanda del Norte se juegan su opción por llegar al Mundial.
La formación de Italia
Formación de Irlanda del Norte
Equipos a la cancha
El ganador pasará a la siguiente etapa del repechaje y el perdedor no va al Mundial.
La preparación de Irlanda del Norte
El trabajo previo de Italia
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