El último tren para Italia y Bolivia: el detalle de los repechajes que entregarán seis cupos para completar el Mundial 2026

La máxima cita del fútbol está a la vuelta de la esquina. Faltan menos de tres meses para el inicio del Mundial de Norteamérica, que tendrá como gran novedad la presencia de 48 selecciones participantes. Al día de hoy, se conocen a 42. Pero esto cambiará brevemente. El 31 de marzo quedarán establecidos todos los elencos que jugarán la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México. La primera fecha FIFA del año tendrá como ingrediente principal determinar las seis plazas vacantes.

Dos cupos se adjudicarán mediante el repechaje intercontinental, donde está inmerso Bolivia. Los otros cuatro corresponden a la eliminatoria europea, en la cual competirán 16 elencos. En esa instancia, sobresale la presencia de Italia. En total, son 22 selecciones que optan a seis boletos.

El sueño de Bolivia

La selección boliviana tiene la ilusión a tope, en el afán de regresar a la Copa del Mundo después de 32 años. Al mando de Óscar Villegas, la Verde fue el primer elenco en llegar a México para disputar el minitorneo, representando a la Conmebol luego de acabar séptimo en las Eliminatorias Sudamericanas.

Son dos triangulares que se jugarán en territorio azteca, para definir los dos cupos que otorga la repesca intercontinental. En uno de ellos está Bolivia, que enfrentará este jueves a Surinam, en Monterrey (19.00 horas de Chile). El país más pequeño de Sudamérica, con fuertes raíces neerlandesas, aspira a jugar el Mundial por primera vez en su historia. El ganador de este duelo enfrentará a Irak el 31. Los iraquíes accedieron directo a la final al ser uno de los dos clasificados con mejor ranking FIFA (el otro es RD Congo).

Bolivia jugará ante Surinam en el repechaje al Mundial 2026. Foto: FBF

Bolivia, Surinam o Irak ingresará en el grupo I del Mundial, que tiene a Francia, Senegal y Noruega. El estreno en la fase grupal será el 16 de junio, ante la escuadra de Erling Haaland, en Boston.

La otra rama del repechaje presenta a Jamaica, que enfrentará a la débil Nueva Caledonia, el representante de Oceanía. Este juego será en la madrugada del 27 de marzo (0.00 horas), en Guadalajara. El vencedor de esta serie chocará con la República Democrática del Congo, que ganó la repesca de África (dejó en el camino a Camerún y Nigeria), el mismo 31 de marzo. Quien clasifique de este lado del minitorneo caerá en el grupo K, con Portugal, Uzbekistán y Colombia. El debut será nada menos que ante Cristiano Ronaldo y compañía, el 17 de junio, en Houston.

La obligación de Italia

En el repechaje europeo, todas las miradas se posan sobre Italia. La Azzurra no tiene permitido quedar afuera de una Copa del Mundo por tercera vez consecutiva. Para Rusia 2018, fue eliminado en la repesca por Suecia. Rumbo a Qatar 2022, la desazón fue mayor porque cayó con Macedonia del Norte. Un campeón del mundo como Gennaro Gattuso tomó las riendas de la selección en medio de la eliminatoria para enmendar el camino. No le alcanzó para entrar directo, porque compartió grupo con Noruega.

En la UEFA son 16 selecciones las que optan a cuatro cupos. Entonces, son cuatro los cuadrangulares, con partidos únicos. Italia está en la llave A, donde enfrentará hoy a Irlanda del Norte, como local (16.45). Si gana, va en la final contra Gales o Bosnia y Herzegovina. “Todavía soy joven y cargo con todo un país. No voy a negar que en los últimos siete meses, escuchar ‘Señor, llévenos al Mundial’ todos los días... la presión es enorme”, declaró Gattuso en rueda de prensa.

Independiente al rival, lo concreto que es la Azzurra jugará ese pase como visitante, si supera a los norirlandeses. El que avance esta serie entrará en el grupo B de la Copa del Mundo, con Canadá, Qatar y Suiza.

Por otra parte, la llave B contempla los partidos de Ucrania ante Suecia y de Polonia contra Albania. Uno de estos cuatro ingresará en el grupo F del Mundial junto a Países Bajos, Japón y Túnez. La llave C tendrá los enfrentamientos de Turquía con Rumania y Eslovaquia ante Kosovo. El ganador se meterá en el grupo D con el anfitrión Estados Unidos, Paraguay y Australia.

La última llave es la D, que tendrá los duelos de Dinamarca con Macedonia del Norte y de República Checa contra Irlanda. El vencedor estará en el grupo A del Mundial con México (otro país sede), Sudáfrica y Corea del Sur.