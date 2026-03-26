Por un cupo al Mundial: Surinam, la selección casi europea que desafía a Bolivia en el repechaje intercontinental

Bolivia consiguió clasificar al repechaje intercontinental para intentar quedarse con uno de los seis cupos que quedan por definir. Sin embargo, Surinam se cruza en su camino, tras una gran campaña para alcanzar la instancia.

La nación queda en Sudamérica, pero disputa las eliminatorias Concacaf, incluso, es miembro fundador de la confederación. Allí, avanzó como primera de grupo a la fase final de la clasificatoria, donde quedó segunda en el Grupo A. Se enfrentó a selecciones con mayor historia como Guatemala, El Salvador y Panamá. Su puesto le otorgó el pase al repechaje.

El país fue colonia de Países Bajos hasta 1975, por lo que está marcado por esa relación. De hecho, figuras históricas neerlandesas como Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Clarence Seedorf, Edgar Davids y Patrick Kluivert son descendientes de migrantes surinameses. Virgil Van Dijk es un seleccionado actual con raíces en Sudamérica.

La Federación Surinamesa de Fútbol impulsó un cambio en el proceso mundialista pasado: la captación de jugadores con antepasados de la nación para mejorar el plantel.

El técnico de la escuadra, Henk ten Cate, exayudante de Frank Rijkaard en el Barcelona campeón de la Champions 2006, aprovechó la modificación de una regla que no permitía jugadores con doble nacionalidad para nutrir a sus dirigidos de experiencia europea, lo que le dio resultados.

Los más europeos de Centroamérica

Gracias a la creación de un “pasaporte deportivo” en 2019, futbolistas nacidos en el viejo continente pueden representar a De Natio. Ello, habría permitido que las estrellas ya mencionadas vistieran los colores blanco, rojo y verde.

La nueva regla potenció al país, a lo que se refirió Jacques Passy, entrenador mexicano con pasos por varias selecciones caribeñas. “La plétora de jugadores que Surinam tiene en Europa es una locura. Cuentan con muchos más jugadores en Europa que son elegibles para jugar en selección nacional que Jamaica mismo", declaró Passy a ESPN.

“Es muy reciente desde que Surinam tiene esta regla permitida, pero puede armar un equipo de 25 o 26 jugadores que militan en Europa. Es increíble, no están todavía los mejores”, afirmó.

Las palabras del técnico mexicano no se equivocan, porque en la nómina del DT para enfrentar a la Verde la gran mayoría se desempeña en Europa. El plantel tiene participación en ligas de Italia, Inglaterra, Bélgica, Alemania, Turquía, entre otros. La mayor concentración está en el territorio de la Naranja Mecánica y ninguno lo hace en América.

Los nombres a seguir de Surinam

Shaquille Pinas es el líder en la defensa. El central juega en el Al Kholood SC de Arabia Saudita. Otro de los más destacados en la zaga es Ridgeciano Haps, que juega como lateral en el Venezia de Italia.

En el mediocampo, Kenneth Paal del Antalyaspor turco y Jean-Paul Boëtius del RKC Waalwijk neerlandés fueron importantes para lograr el repechaje. Además, se suma Melayro Bogarde del LASK que llega con buen desempeño.

La selección quedó segunda en su grupo en la fase final de la eliminatoria de Concacaf. Foto: Getty Images.

Sheraldo Becker del Mainz y Tjaron Chery del NEC Nijmegen neerlandés lideran el ataque. Sin embargo, por primera vez fue citado Joël Piroe que juega la Premier League con el Leeds United y es el refuerzo estrella para buscar la primera clasificación en la historia del país a una cita planetaria.

El adiestrador se mostró confiado antes del duelo: “No creo que Bolivia sea capaz de sorprendernos, porque hemos visto muchísimos partidos suyos“. Asimismo, mencionó que trabaja en mentalizar a sus dirigidos en creer que la clasificación es suya, antes de enfrentar a los bolivianos y con Irak en el camino se triunfan primero.

En Monterrey, las selecciones se jugarán una clasificación que sería un hito para ambas. Este jueves 26 de marzo se enfrentan a las 19 horas de Chile para definir el paso a la final de la llave B contra los asiáticos. Transmite DirecTV y Amazon Prime.