    Nacional

    Secuestro psicológico y un plan diseñado desde la cárcel: los detalles de la millonaria estafa que sufrió Amparo Noguera

    Internos del penal de La Serena hicieron creer a la actriz que estaba siendo seguida por una banda criminal internacional. Todo lo hicieron bajo la amenaza de que sus bienes debían ser resguardados por un grupo de falsos PDI. Otras dos mujeres y un hombre también cayeron en la mentira.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews

    A mediados de octubre y durante una semana el teléfono de la actriz Amparo Noguera sonó seguido. Quienes llamaban eran supuestos ejecutivos bancarios alertando de estafas y delitos que la reconocida actriz podría sufrir en los próximos días. Actuando con notable credibilidad, un trío de reos -internos en la cárcel de La Serena- ofrecían una serie de alternativas a la víctima para no perder sus bienes.

    La amenaza sonaba real, dicen conocedores del caso. De manera verosímil los imputados lograron armar un relato para convencer a Noguera que estaba a punto de perder parte de su patrimonio y por lo tanto ella debía hacerles casos para resguardarlo.

    El argumento de los falsos ejecutivos bancarios era que la actriz estaba siendo seguida por una banda criminal extranjera. Para ello, irían a su casa un grupo de supuestos detectives de la Policía de Investigaciones y funcionarios de la Comisión del Mercado Financiero a retirar bienes y productos financieros que debían quedar bajo resguardo. Luego, cuando la amenaza cesara, serían devueltos. La actriz accedió.

    Fuentes de la causa, que definen el caso como un secuestro psicológico, señalan que se trata de una banda articulada que estaba formada por reos que llamaban a las víctimas, delincuentes que se disfrazaban de PDI o de funcionarios de la CMF y testaferros que terminaban lavando los activos. Parte de ese secuestro virtual consistía en que los sujetos que llegaban hasta los domicilios proporcionaban un teléfono a la víctima para comunicarse directamente con ellos por ese aparato.

    Noguera no fue la única víctima. Otras dos mujeres y un hombre también cayeron ante la estafa. Ahí hay otro punto que para los investigadores es relevante: los sujetos hicieron una detallada búsqueda de víctimas. Esto, porque debían tener un patrimonio importante para poder robar. Eso por ello que los investigadores no descartan que los datos de las víctimas puedan salir desde los mismos bancos, lo que está siendo investigado por la policía.

    Eso sí, la víctima que sufrió mayores perjuicios económicos fue Noguera. No habría otros actores entre los perjudicados.

    El modus operandi

    El subprefecto de la PDI David Castro explica a La Tercera el modus operandi de los sujetos. Según señala, para terminar de ganar su confianza los reos decían a sus víctimas que estaban con un policía, quien también tomaba el teléfono. “Mire, aquí estoy con un funcionario de la PDI y aparecía otro recluso que se hacía pasar por detective y se ponía a hablar”, detalla Castro.

    El detective agrega: “Les decían: ‘Necesito que saque su dinero del banco y se lo vamos a resguardar. Luego, un funcionario de la PDI o de la CMF va a ir a su domicilio, lo va a retirar junto a sus productos bancarios como tarjetas de crédito o débito, y los vamos a resguardar. Mientras hacemos la investigación, esto va a estar en nuestro resguardo’”.

    La víctima confiaba, dice el policía, porque los sujetos contaban con el conocimiento de los productos bancarios de propiedad de las víctimas. Finalmente, con esas tarjetas realizaban millonarios giros o hacían costosas compras.

    Los llamados eran en varios días, dice Castro. En ese período los sujetos decían que también podrían haber familiares, como víctimas, lo que les generaba temor. En ese sentido, también pedían que no se comunicaran con nadie porque podría afectar el procedimiento.

    Diego Araya / Netflix

    Operativo policial

    La Fiscalía Metropolitana Oriente en conjunto con la PDI realizaron un masivo operativo en el que cayeron siete sujetos y los tres reos de la cárcel de La Serena.

    Se realizaron 21 allanamientos en comunas como San Bernardo, La Florida, La Pintana, Cerrillos, Renca, y también en regiones. En esos domicilios se incautaron $103 millones, 18 mil dólares, 2.120 pesos argentinos, cinco vehículos, teléfonos celulares, computadores portátiles, carteras, relojes de lujo, entre otros. Un artículo que llamó la atención de los investigadores fue un ramo de flores realizado con billetes de $20 mil y $10 mil.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El total de los dineros defraudados, hasta ahora y considerando a las cuatro víctimas, ascendería a los mil millones de pesos. Sin embargo, de acuerdo a la policía, esto iría incrementándose debido a que en las últimas horas detectaron a otra víctima y aún faltan tres sujetos por detener.

    La fiscal Alejandra Godoy explicó que la investigación se inició en octubre de 2025 con la denuncia de Noguera, quien fue la primera en caer en esta sofisticada estafa. La actriz fue quien proporcionó dos números de teléfono desde donde se iniciaron las estafas. Fueron esas las hebras que la Fiscalía comenzó a tirar para llegar a la cárcel de La Serena. La persecutora destacó que no se trata del típico “Cuento del tío”, sino que de una “red criminal que no solo opera desde el penal, sino que tiene brazos operativos fuera del penal, cada uno con roles definidos”.

    Sobre los sujetos que aún falta por detener, la fiscal dijo que tienen “que tomarlos detenidos pronto ya que existe el temor de que sigan operando”.

