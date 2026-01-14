SUSCRÍBETE POR $1100
    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    Este soporte 9-en-1 elimina los cables que están de más en el escritorio, levanta el portátil y permite conectar una segunda pantalla, aumentando también el número de puertos USB.

    Alejandro Jofré 
    Alejandro Jofré
    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    Si buscas una solución para limpiar tu escritorio y trabajas principalmente con textos, hojas de cálculo y presentaciones, es decir, en edición ligera o consumo de medios, el DockStar de la firma estadounidense KlipXtreme es una solución muy eficiente.

    Se trata de un dispositivo plegable de tipo Z que busca atacar tres necesidades a la vez: conectividad (hub), ergonomía (soporte) y energía (carga inalámbrica), con espacios para carga, distintos puertos y ranuras para SD y MicroSD.

    Lo mejor

    El DockStar es una estación de trabajo “todo en uno”. Su mayor ventaja competitiva es la mezcla de funciones. Al integrar Docking Station + Stand ajustable + Cargador Qi, elimina la necesidad de comprar (y conectar) tres periféricos distintos aportando al orden de nuestro espacio.

    También soporta carga de hasta 100W. Esto es crucial, ya que es suficiente para alimentar no solo ultrabooks (tipo MacBook Air o Chromebook), sino también laptops de trabajo más exigentes (como una MacBook Pro 14” o equipos con gráficas dedicadas de entrada) sin drenar batería bajo carga.

    Cuenta con una salida HDMI 4K que, a diferencia de muchos hubs genéricos que se quedan en 4K@30Hz (lo cual es visualmente molesto por el lag del cursor), ofrece 60Hz, el estándar mínimo aceptable para una experiencia de escritorio fluida.

    Y el uso de aleación de aluminio no solo le da un aspecto premium (gris espacial) que combina bien con el ecosistema Apple/PC moderno, sino que ayuda a la disipación pasiva del calor, algo vital en hubs que manejan cargas de paso.

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    Al debe

    Uno de los principales “sino” es su velocidad de transferencia. Sus tres puertos USB-A son USB 3.0, limitados a 5 Gbps. Para un usuario pro, esto se queda corto frente al estándar USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) o USB4/Thunderbolt (40 Gbps). Mover archivos pesados de video o RAW será más lento que con docks de gama alta (y precios más elevados).

    Según el fabricante, su diseño físico es más estable para equipos de hasta 15.6”. Laptops gaming pesados o workstations de 17” podrían sufrir problemas de estabilidad o balanceo al teclear.

    En nuestras pruebas corrió sin problemas con un MacBook Pro 14”, con teclado y mouse alámbricos.

    También tiene una carga inalámbrica “estándar”. Aunque llega a 15W (bueno para Android), la carga inalámbrica en iPhones se limita a 7.5W (estándar Qi genérico sin certificación MagSafe oficial), lo que no aprovecha la carga rápida real de Apple.

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    ¿Vale la pena el DockStar de Klipxtreme?

    Si tu flujo de trabajo implica transferir Terabytes de video desde SSDs externos o usas monitores de alta frecuencia (120Hz+), la limitación de 5Gbps y HDMI 2.0 serán un freno técnico.

    Ahora, frente a soluciones de marcas como Anker, Belkin o docks oficiales (Dell/HP) que suelen superar los $150.000 CLP, KlipXtreme ofrece esta estación de trabajo en un rango de precio más accesible, disponible en Chile por menos de $60.000 CLP.

