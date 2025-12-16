Soundcore, la firma premium de audio de Anker Innovations, ha lanzado en Chile una apuesta de diseño y rendimiento: los audífonos AeroFit 2. Estos audífonos abiertos no son solo un accesorio para el entrenamiento, sino una declaración de principios para quienes entienden que el deporte de verano no debe implicar un aislamiento del entorno, ni una desconexión tecnológica.

El corazón de los AeroFit 2 reside en su capacidad de fusionar potencia sonora con conciencia ambiental. Incorporan drivers racetrack de 20 x 11,5 mm con la tecnología BassTurbo, que garantiza un audio envolvente y nítido, crucial en espacios abiertos.

Su conectividad Bluetooth 5.4 promete estabilidad, ya sea en una ciclovía urbana o en la orilla de una playa ventosa.

La verdadera innovación, no obstante, se cifra en la seguridad y la funcionalidad. El formato open-ear permite percibir el tráfico o los avisos del entorno, un detalle que se agradece en las grandes ciudades. Además, el ajuste ergonómico, ultraligero y con ganchos graduables, asegura que se mantengan inamovibles ante el running de alto impacto .

Soundcore presenta los audífonos AeroFit 2 con traducción con IA en tiempo real

Cómo son los AeroFit 2 de soundcore

En el plano comunicacional, la marca ha integrado cuatro micrófonos con inteligencia artificial, filtrando el ruido externo para optimizar la claridad en las llamadas, incluso con viento.

El ecosistema se completa con una aplicación que ofrece ecualización personalizada y, como killer feature, la traducción con IA en tiempo real, un diferencial enfocado en la productividad y las comunicaciones.

Con una autonomía que alcanza las 10 horas continuas (42 con el estuche) y resistencia IP55 al sudor y salpicaduras, los AeroFit 2 se posicionan como el partner ideal para una jornada completa de actividad veraniega.

Los AeroFit 2 se encuentran disponibles en exclusiva a través de Mercado Libre. Su precio de referencia es de $79.990.