    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    El servicio de suscripción de entrenamientos de Apple llega finalmente a Chile este 15 de diciembre. Lo hace con precios locales competitivos, soporte para los nuevos AirPods Pro 3 y una función de “doblaje digital” para eliminar la barrera del idioma (y cualquier excusa) para ponerse en movimiento.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Se acabó la espera para los usuarios del ecosistema Apple en Chile. Tras cinco años desde su debut original, la firma de Cupertino confirmó que Apple Fitness+ se lanzará oficialmente en el país el próximo 15 de diciembre.

    La expansión marca el despliegue más grande del servicio hasta la fecha, abarcando ahora 49 países, y llega justo a tiempo para quienes buscan cumplir sus propósitos de año nuevo o simplemente entrenar en el hogar sin perder la conexión con sus dispositivos.

    ¿La promesa? Un “Netflix del fitness” que no solo ofrece videos, sino que se integra profundamente con el hardware que ya llevas puesto.

    Cómo funciona Apple Fitness+ y qué ofrece

    La plataforma ofrece acceso a 12 tipos de entrenamiento, cubriendo prácticamente cualquier necesidad: desde intervalos de alta intensidad (HIIT), Fuerza y Core, hasta opciones más zen como Yoga, Pilates y Meditación.

    Estos son los 12 tipos de entrenamiento que ofrecerá Apple Fitness+ en Chile:

    • Strength (Fuerza)
    • Yoga
    • Core
    • HIIT (Entrenamiento de intervalos de alta intensidad)
    • Pilates
    • Treadmill Run (Correr en cinta)
    • Treadmill Walk (Caminar en cinta)
    • Cycling (Bicicleta)
    • Dance (Baile)
    • Rowing (Remo)
    • Kickboxing
    • Mindful Cooldown (Enfriamiento consciente)

    Lo interesante para el usuario chileno es la flexibilidad. Los episodios duran entre 5 y 45 minutos, pensados tanto para el que tiene una hora libre como para el que solo tiene un momento antes o después de ir al trabajo.

    Pero el factor diferenciador de Apple siempre ha sido la integración. Si tienes un Apple Watch, las métricas aparecen en tiempo real en la pantalla de tu iPhone, iPad o Apple TV (frecuencia cardíaca, calorías, anillos de actividad).

    Además, la actualización de diciembre de 2025 trae una novedad de hardware: si eres usuario de los nuevos AirPods Pro 3, estos ahora integran sensores de frecuencia cardíaca que se sincronizan directamente con Fitness+, permitiéndote ver tus pulsaciones en pantalla sin necesidad del reloj.

    La barrera del idioma: doblado al español

    Uno de los frenos para este tipo de servicios en Latinoamérica suele ser el idioma. Apple abordará esto con “Doblaje Digital”.

    No son simples subtítulos (que también están disponibles). A partir del lanzamiento, cientos de entrenamientos contarán con una pista de audio en español generada digitalmente (también en alemán y japonés), la cual imita el tono y la energía de los 28 entrenadores originales del servicio. Si tu iPhone está configurado en español, el sistema reproducirá automáticamente esta versión.

    “Estamos muy emocionados de compartir esta actualización porque aplica específicamente a su región: como parte de esta gran expansión de Fitness+, por primera vez lanzaremos el doblaje generativo en español”, confirma a La Tercera Jay Blahnik, Vicepresidente de Tecnologías de Fitness de Apple.

    Antes de ser contratado en 2013 para trabajar en el Apple Watch, Blahnik era una superestrella del fitness que tenía un libro y casi dos décadas de trabajo con Nike. Se hizo conocido en Silicon Valley como el creador de una de las mayores innovaciones del reloj: tres bandas circulares que la gente podía completar a lo largo del día al hacer ejercicio, estar de pie y quemar calorías. Comercializado con el eslogan “Close Your Rings” en inglés (o “Completa tus círculos” en español), el concepto ayudó a impulsar las ventas del primer producto exitoso de Apple tras la muerte de Steve Jobs.

    “Aunque siempre hemos tenido subtítulos, esta nueva función permite que, en países donde el español es el idioma dominante, los usuarios puedan activar el doblaje y dejarlo por defecto. Esto facilita enormemente la experiencia: lanzaremos una parte de la biblioteca con esta tecnología y todo el contenido que se estrene de ahora en adelante estará doblado al español. Creemos que esto será muy emocionante para los usuarios en Chile, ya que llega en un momento de gran interés por el bienestar”, dice a La Tercera Blahnik.

    “Lo realmente innovador es que son modelos construidos alrededor de las voces de los propios entrenadores, por lo que se mantiene su intención, el sonido y la sensación original de cada uno de ellos, haciéndolo mucho más accesible”, asegura.

    K-Pop, Taylor Swift y planes personalizados

    La música es el combustible de estos entrenamientos y la integración con Apple Music es total. Para este lanzamiento, se estrena una nueva categoría dedicada al K-Pop, que se suma a las listas de éxitos latinos, Rock y Hip-Hop.

    También vuelven las series “Artist Spotlight”, con sesiones dedicadas íntegramente a artistas como Taylor Swift, BTS, Bad Bunny y Beyoncé.

    Para quienes no saben por dónde empezar, la función de Planes Personalizados permite armar un calendario semanal automático basado en tus gustos, tiempo disponible y el equipo que tengas a mano.

    Precios y disponibilidad en Chile

    Vamos al bolsillo. Apple Fitness+ llega con una tarifa adaptada al mercado local, compitiendo agresivamente con gimnasios y otras apps de wellness:

    • Plan Mensual: $4.990 CLP
    • Plan Anual: $34.900 CLP

    Un detalle importante para el presupuesto familiar: una sola suscripción se puede compartir con hasta cinco miembros de la familia sin costo adicional.

    Además, quienes compren un nuevo dispositivo Apple (Apple Watch, iPhone, iPad, Apple TV o los mencionados AirPods Pro 3) tendrán tres meses gratis del servicio.

    Para el resto, existe un mes de prueba gratuito para testear si los entrenamientos de Kim Ngo, el legendario Gregg Cook o el Yoga de Jessica Skye son lo que necesitas para cerrar el 2025 o iniciar el 2026 en movimiento.

    Ante la pregunta de cuál es la ventaja comparativa de Apple Fitness+ frente a otros rivales, Jay Blahnik responde rápidamente que la APP está diseñada para ser acogedora e inclusiva para todos.

    “Para muchas personas, cuidar la salud y mantenerse en forma puede ser una de las cosas más intimidantes: ir al gimnasio puede ser aterrador, contratar un personal trainer o tomar una clase puede ser intimidante, y el servicio está diseñado para que te sientas cómodo haciéndolo en casa o en el gimnasio, donde sea que estés”, explica.

    Luego, el ejecutivo de Apple cierra: “Se trata de tener música que guste a todos, de todo el mundo. Todo está diseñado para que sea muy fácil para la gente recogerlo dondequiera que estén. Y creemos que eso es lo que hace especial a Apple Fitness+. Hay muchos servicios excelentes, pero creemos que Apple Fitness+ no solo es el más grande de su tipo, sino también el más acogedor e inclusivo del mundo”.

