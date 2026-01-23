Review del Huawei Mate X7: ¿Vale la pena un plegable de $1.6 millones sin Google?

Míralo bien. Es, probablemente, el teléfono más bonito y avanzado que ha fabricado Huawei. Pero si vives en Chile, este dispositivo te obligará a tomar una decisión difícil.

En La Tercera revisamos el nuevo plegable de Huawei en Chile, el Mate X7. Estas son nuestras primeras impresiones.

Review del Huawei Mate X7: ¿Vale la pena un plegable de $1.6 millones sin Google?

Ficha técnica del Huawei Mate X7

Unidades Especificaciones Procesador Kirin 3050 Pantalla interna 8 pulgadas (OLED) Pantalla externa 6,4 pulgadas (OLED) Sistema operativo EMUI 15 RAM 16 GB Almacenamiento 512 GB Batería 5,600 mAh Conectividad Bluetooth 6.0 Peso 236 g Colores Rojo y Negro nébula Precio Chile $ 2.199.990 (preventa con descuento: $1.539.993)

Hardware: la seducción inmediata

Huawei sigue dando cátedra en cámaras, resistencia y diseño. El nuevo Mate X7 es ridículamente delgado (solo 4.5 mm desplegado). En la mano se siente casi irreal, como si su enorme pantalla de 8 pulgadas no pesara nada.

Se nota el salto de construcción frente a sus antecesores. La bisagra ha sido reforzada y la transición entre la pantalla externa e interna es tan fluida que se siente “ un teléfono primero y un plegable después ”.

Sus cámaras son asombrosas para este formato (un punto donde los plegables suelen flaquear) y le planta cara a cualquier gama alta tradicional.

El sistema operativo es fluido, sí. Pero ojo: el chip Kirin 9030 no está hecho para ganar en benchmarks a la competencia, sino para eficiencia.

El “elefante” en la habitación: precio y competencia

Review del Huawei Mate X7: ¿Vale la pena un plegable de $1.6 millones sin Google?

Este equipo llega a la tienda oficial con un precio de lista de $2.200.000 pesos chilenos (aunque con agresivas ofertas de lanzamiento que lo bajan a $1.600.000).

El problema es que, por ese mismo dinero, tienes el Galaxy Z Fold7 de Samsung. Quizás no tenga estas cámaras, pero tiene algo vital: la Play Store instalada de fábrica y acceso nativo a redes 5G.

Ese es el baño de realidad. ¿De qué sirve tener el “Ferrari” de los plegables si no puedes echarle bencina en cualquier estación? En Chile, esa “bencina” se llama Google Mobile Services y 5G.

Los números: compensación por exceso

Huawei sabe que el chileno dudará. ¿Su respuesta? Especificaciones que nadie más tiene.

Batería : montar 5.600 mAh en un cuerpo tan fino supera por mucho a la competencia (el Fold7 de Samsung ronda los 4.400 mAh y el Razr 60 Ultra de Motorola los 4.700 mAh). El secreto es la tecnología de silicio-carbono.

Resistencia: ostenta certificación IP59/IP58. Mientras otros apenas aguantan agua estática, este promete resistir chorros a presión. Ataca directo al miedo número uno: la fragilidad.

La pregunta de fondo: ¿Por qué insistir?

Si no tiene Google ni 5G oficial, ¿por qué Huawei lo trae?

Chile es uno de los mercados más fuertes de la firma , según confirmó Daniel Zhou, presidente regional de la marca. Pero la razón real quizá sea la estrategia “1+8+N”.

El teléfono es la llave maestra. Si Huawei deja de vender celulares (“1”), su ecosistema de relojes, audífonos y autos (“8” y “N”) pierde el cerebro.

Matar el teléfono sería matar el negocio completo. Traer el Mate X7 a Chile es un ejercicio de posicionamiento de marca: le dice al mercado “todavía fabricamos mejor tecnología que el resto”.

Eso ayuda a vender los Watch GT y los FreeBuds, que son su verdadero volumen de ventas hoy.

¿Vale la pena comprar el Huawei Mate X7 en Chile?

Para China, donde Google no existe y Huawei lidera el mercado con un 17% de cuota, este teléfono es el rey. Para Chile, la brecha se ha cerrado un poco gracias a EMUI 15 y la integración casi nativa de microG, que permite usar YouTube y Maps sin los dolores de cabeza de hace tres años.

El Mate X7 es una demostración de autonomía y una pieza de ingeniería exquisita. Es una alternativa real para techies y entusiastas que saben configurar servicios alternativos y valoran el hardware sobre todo lo demás.

Pero para el 99% de los usuarios que solo quieren sacar el teléfono de la caja, abrir Instagram y que Maps funcione sin trucos... mejor espera el próximo bus; este plegable quizás no sea para ti.