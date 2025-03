El “regreso” de Huawei en 2025: qué funciona, qué no (y cómo bajarse Google, en un paso ridículamente simple)

Huawei, la mayor empresa de China en telecomunicaciones y tecnología móvil, es un claro ejemplo de las ambiciones del país asiático, y al mismo tiempo, un símbolo de la determinación de Washington por limitarlas.

Por eso, su resiliencia frente a las sanciones estadounidenses, dice mucho sobre cómo probablemente se desarrollará la guerra tecnológica en los próximos años.

A saber, en 2019 Google rompió con Huawei restringiendo el uso de Android en sus dispositivos. Esta decisión se dio tras una orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que imponía duras restricciones a la tecnología china.

Huawei, que venía de lanzar su caballo de batalla P30 Pro —plantando cara a la gama alta de aquel entonces, el iPhone X e incluso al Samsung S10+—, y que había ascendido brevemente a líder mundial de teléfonos inteligentes, sufrió consecuencias devastadoras.

El “regreso” de Huawei en 2025

Desde entonces, la firma china no puede comprar tecnología o software de empresas estadounidenses, incluyendo componentes críticos para la fabricación de dispositivos electrónicos, como semiconductores y chips.

Desde 2020, además, todos los smartphones lanzados al mercado por Huawei no tienen los Servicios de Google Mobile (GMS) preinstalados. Por lo que los celulares Huawei no reciben soporte oficial de Google.

Como consecuencia, rápidamente los ingresos de la división de consumo de Huawei, principalmente los teléfonos inteligentes según datos del Wall Street Journal, se redujeron a menos de la mitad entre 2020 y 2022.

En parte por las sanciones y porque Huawei vendió su marca Honor para salvar el negocio.

Por esos años el iPhone pasó a ser el teléfono más vendido en China, pero las ventas de Huawei en el extranjero y en el segmento premium también se desplomaron.

Sin embargo, un lustro después esto no ha sido suficiente para asestar un golpe de gracia al gigante asiático nacido en Shenzhen.

El Mate XT de HUAWEI

En qué está Huawei hoy

Si bien las sanciones estadounidenses han sido severas, Huawei ha recuperado participación de mercado no solo en China, sino también en Europa, el resto de Asia y Latinoamérica.

Según comentó el presidente de Huawei para Latinoamérica y el Caribe, Daniel Zhou, en conversación con periodistas que asisten a la feria tecnológica Mobile World Congress 2025 en Barcelona, entre los teléfonos inteligentes se observó una recuperación en el mercado de Chile y Argentina durante 2024.

Acaso como respuesta a los controles, el sistema operativo propio de Huawei, HarmonyOS, presentado el mismo año de las sanciones, es uno de los pilares de esta estrategia.

Y aunque las sanciones estadounidenses implican que los teléfonos inteligentes de Huawei deben funcionar con chips menos avanzados, lo que normalmente daría como resultado un rendimiento más lento y una peor duración de la batería, la firma china encontró una solución que recuerda a la historia de DeepSeek.

“Han sido capaces, gracias a su ingenio en el diseño, de superar los controles de exportación”, aseguró G. Dan Hutcheson, vicepresidente de TechInsights, una empresa de investigación que estudió el nuevo teléfono plegable Huawei Mate XT desmontándolo.

Hutcheson afirmó al Wall Street Journal que Huawei compensó la desventaja del chip “con un software que exprime al máximo el hardware”.

Según datos de IDC, Huawei vendió un 50% más de teléfonos inteligentes el año pasado en comparación con 2023, superando a Apple en el mercado chino, que cayó un 5%.

Los chips Kirin y el sistema operativo HarmonyOS, ambos de fabricación china, parecen ser la columna vertebral del futuro de la firma. No solo están presentes en sus celulares, en China, HarmonyOS es además el sistema operativo de los autos eléctricos de Huawei.

Qué funciona

Huawei también se está volviendo más sofisticado. Hace unos días, en Kuala Lumpur la firma china anunció una versión internacional de su teléfono inteligente Mate XT Ultimate Design, que se pliega dos veces.

El dispositivo, que ya se vende en Chile desde los $2.999.990, puede transformarse en un tablet de 10 pulgadas, con tres pantallas capaces de plegarse para llevar en el bolsillo.

La firma también tiene opciones interesantes y competitivas en segmentos como wearables (donde destacan los relojes inteligentes Huawei Watch Ultimate, Watch GT 5 Pro y el Watch D2) y tablets como el ligero y potente MatePad Pro.

El Huawei Watch Ultimate

Los audífonos son otros gadgets a tener en cuenta, como los Huawei FreeBuds Pro 4, certificados con HWA Lossless, Hi-Res Wireless Audio y audio de alta fidelidad (48 kHz / 24 bits), con cancelación de ruido de hasta 100 dB; o la laptop ultraligera MateBook X Pro, un secreto a voces de menos de un kilogramo de peso, pantalla OLED flexible de 14.2 pulgadas y procesador Intel Core Ultra 9.

Entre los teléfonos, el Pura 70 Pro (desde los $729.990) ofrece todas las características de un flagship, con una batería de 5050 mAh con supercarga de 100 W (la batería llega al 100% en 45 minutos) y cámaras realmente potentes (con sensor de 1 pulgada y un lente retráctil), capaz de sentarse en el trono de la fotografía móvil, y el plegable Mate X6 tiene la ventaja comparativa de ser muy robusto y sólido, con una bisagra que promete resistencia al paso del tiempo, ambos ítems son el punto flojo de la competencia.

“Huawei nunca se fue del todo, pero con lanzamientos como el Mate X6 y el Mate XT, la compañía demuestra que está lista para recuperar protagonismo en el mercado global”, dice a La Tercera Josefa Bernales, PR Manager de Huawei en Chile. “Su apuesta por dispositivos innovadores, con tecnología propia y capacidades avanzadas, sugiere que Huawei no solo está regresando, sino que está redefiniendo su posición en la industria para 2024/25”.

Sobre las sanciones, Bernales comenta que, “si bien Huawei observa la ley en todos los países y territorios en los que opera y, por tanto, acata a cabalidad las restricciones, siempre hemos sostenido que las sanciones impuestas son injustas e injustificadas”.

“Dicho lo anterior, Huawei ha continuado desarrollando tecnología con un foco en el usuario, invirtiendo una cantidad considerable de recursos en I+D; solo en 2023, la compañía invirtió 166 mil millones de yuanes para tal fin, un 23,4% de sus ingresos anuales”, dice la PR Manager de Huawei en Chile. “Esa inversión, se ha traducido en un amplio portafolio de productos que, además, destacan dentro de cada categoría por sus innovaciones”.

El nuevo Mate XT de HUAWEI desplegado a sus anchas

“En el caso de la telefonía móvil, no solo se ha presentado recientemente el Mate XT Ultimate Design, el primer smartphone plegable triple comercialmente disponible en el mundo y el plegable más delgado, también se ha impulsado la tecnología Xmage, que es una combinación de hardware y software que permite entregar fotografía móvil excepcional”, añade.

Entre los wearables —destaca la PR—, “Huawei ocupó los primeros tres trimestres de 2024 como el líder global en envíos, lo que valida su posición como líder en el desarrollo y manufactura de equipos vestibles que destacan por su diseño y precisión al medir más de 100 tipos de deportes y múltiples dimensiones del bienestar físico y emocional de los usuarios. En este sentido, vale la pena destacar el Watch D2, el único reloj inteligente capaz de medir la presión arterial”.

Luego, cierra: “Todo esto es posible no solo gracias al compromiso financiero de Huawei con la I+D, sino también al espíritu de colaboración de la compañía, ya que si bien hay una creciente proporción de componentes y tecnologías de desarrollo propio (HarmonyOS, HUAWEI Xmage, HUAWEI Sound, HUAWEI TruSense, por mencionar algunos), el trabajo conjunto con instituciones, organismos, empresas y especialistas en distintos ámbitos sigue siendo una parte fundamental de la cultura de Huawei”.

Qué no

Qué no se note pobreza, parece ser el leitmotiv del sistema operativo de Huawei. Y en ese afán, la firma china ha llenado de aplicaciones preinstaladas sus teléfonos inteligentes.

Vienen incluidas, casi de forma aleatoria, en múltiples carpetas del teléfono, juegos gratuitos, apps de bienestar, redes sociales, citas y compras en línea, lo que se conoce como “bloatware” o software innecesario.

Con un poco de paciencia podemos “limpiar” el equipo, pero honestamente la operación lleva varios minutos y parece un error absolutamente no forzado de parte de la firma china.

Son los bemoles del modelo de negocios que incluye acuerdos de preinstalación, los que deben rendir muy bien en monetización, pero que descuidan al usuario; precisamente se elige algo distinto de iOS para poder personalizar a distintos niveles un teléfono Android.

Otro punto llamativo es que al abrir AppGallery, nada menos que la tienda oficial de aplicaciones para dispositivos Huawei, aparece una publicidad a pantalla completa que no se puede quitar durante algunos valiosos segundos.

Cómo instalar las aplicaciones de Google en un celular Huawei

Existen varias alternativas para instalar las aplicaciones de Google en un teléfono Huawei.

En La Tercera probamos el modelo Huawei Nova 13 Pro, que en Chile se vende desde los $599.990.

Tras iniciar el equipo, instalamos —desde Huawei AppGallery— el programa MicroG.

Se trata de un proyecto de código abierto con base en Alemania que permite usar aplicaciones que dependen de Google Play Services en dispositivos que no lo tienen instalado.

Tras loguear una cuenta de Google en MicroG, ya podemos descargar los aplicativos más usados para productividad, como Gmail, Google Drive, YouTube o Google Chrome. Así de simple y, también, seguro.

Ahora, la disponibilidad y funcionalidad de este método puede variar según el modelo del teléfono y la versión de EMUI, la interfaz de usuario de Huawei.

Recomendamos siempre actualizar a la última versión, en nuestro caso, a fecha de esta publicación, la 14.2.0.

Ahora, ¿qué dicen los expertos sobre estos métodos? “Durante años han habido varias aplicaciones para intentar meter las apps de Google en Huawei y las anteriores no me daban mucha confianza. Esta (MicroG), en teoría, utiliza una versión virtualizada del teléfono donde se hospedan estas apps, pero eso está por lejos de ser la solución definitiva”, explica a La Tercera Axel Christiansen, periodista especializado en tecnología.

“Las aplicaciones tendrán errores, muchas veces tendrán actualizaciones que no sabremos cómo funcionarán”, advierte Christiansen. “Es lo más cercano a poder contar con una experiencia de Google en uno de estos teléfonos, pero está muy lejos de poder ser nativo”.

Luego, cierra: “Si dependes de los servicios de Google entonces tu teléfono no debería ser Huawei”.

Algo distinto comenta a La Tercera César Silva, editor del sitio Supergeek. “El equipo es capaz de funcionar sin problemas sin tener que recurrir a métodos diferentes. La mayoría de las aplicaciones que yo utilizo se pueden instalar de manera nativa desde sus propias páginas web como es el caso de las redes sociales WhatsApp, Facebook e Instagram, mientras que TikTok sí está directo en la AppGallery”.

“Cuando quise ver YouTube no tuve problemas ya que lo que hace el equipo es instalar un acceso directo al estilo de Windows, que queda alojado en la pantalla del teléfono y solo con tocarlo abre la versión de la web, lo que además me permite abrir la sesión con mi cuenta de Google directo y tener la versión Premium”, agrega.

Luego, sigue: “Decidí no utilizar ningún tipo de aplicación alternativa para saltar los actuales bloqueos, principalmente porque creo que Huawei ha avanzado lo suficiente como para entregar un sistema operativo sólido que no dependa de Google e incluso con soluciones que para mi gusto funcionan mejor, como es el caso de los mapas de Petal”.

En el caso del correo electrónico, “la gente que dice que no tiene Gmail olvida que la aplicación Correo o Mail que está en Android es un lanzador de correos electrónicos tal como el antiguo Outlook, por lo que sí se puede poner ahí un correo de Google y uno los recibe normalmente”, explica Silva.

Eso sí, el periodista observa: “Hay que considerar que MicroG o cualquiera similar son versiones tipo emulador de los GMS que engañan al sistema haciéndole creer que se está utilizando otro teléfono sin bloqueo y perfectamente puede llegar el momento en que Google logre dar de baja la aplicación y todo volverá a complicarse (...) ¿Sus equipos tienen Google? La respuesta debería ser un rotundo no y no dejar algo entreabierto que termina por confundir a los usuarios, ya que eso finalmente se está convirtiendo en el gran problema de todo esto”.

“Y sobre el revival, creo que de momento solo tiene que ver con lo llamativo que resulta un teléfono plegable doble o el teléfono triple, pero de ahí a posicionarse con esos equipos, lo veo bastante difícil si es que no se sigue atacando el inconveniente de no contar con Google —piensa César Silva—. Al seguir apostando por caminos para saltar las limitaciones en ese aspecto, terminan por validarlas y eso es entramparse en algo que en el futuro cercano no se ve que tenga solución”.

Como dato, para quienes piensan en hacerse de un equipo Huawei, en la AppGallery encuentras aplicaciones oficiales de Meta como Whatsapp, Instagram o Facebook, además de Telegram, por supuesto TikTok, CapCut y DiDi, apps de citas como Tinder y Badoo, una gran cantidad de bancos chilenos y otros sitios chinos muy populares de comercio electrónico como Temu, Aliexpress y Shein.