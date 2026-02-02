Este sería el ganador del Super Bowl LX, según una simulación de Madden NFL 26

Es la semana del Super Bowl y, como ya es tradición en el mundo de los videojuegos deportivos, EA Sports ha liberado su predicción anual.

Pero esta vez, la simulación de Madden NFL 26 tiene un sabor especial: una revancha con más de una década de historia pendiente.

Según los algoritmos de la franquicia, los Seattle Seahawks se alzarán con el trofeo Vince Lombardi en el Super Bowl LX, derrotando a los New England Patriots con un marcador ajustado de 23-20.

Para los fanáticos de la NFL, este enfrentamiento no es uno más. La última vez que estos dos equipos se vieron las caras en la gran final (Super Bowl XLIX), la simulación de Madden predijo con exactitud la victoria de los Patriots (28-24).

Sin embargo, en esta ocasión, la tecnología apunta a una redención poética para Seattle.

La redención en la yarda 5

Quizás el detalle más irónico y narrativo de esta simulación es cómo termina el partido. Todos recuerdan aquel fatídico pase interceptado por Malcolm Butler en 2015 en la línea de gol.

Madden NFL 26, utilizando casi una década de datos reales y la telemetría de millones de partidas de usuarios, ha reescrito el guion.

En la simulación del Super Bowl 60, con el reloj corriendo y la oportunidad de empatar, Seattle decide ir por la victoria.

¿La diferencia? Esta vez, el mariscal de campo Sam Darnold no lanza el balón. En su lugar, se lo entrega al corredor Kenneth Walker III, quien logra estirarse para anotar el touchdown del triunfo desde la yarda cinco, exorcizando los fantasmas del pasado.

Darnold, el MVP inesperado

El juego predice que el Jugador Más Valioso (MVP) será Sam Darnold. El QB de los Seahawks firmó una actuación sólida en la simulación:

26 pases completos de 36 intentos.

289 yardas aéreas.

2 Touchdowns y cero intercepciones.

Darnold conectó temprano con Jaxon Smith-Njigba y el veterano Cooper Kupp para establecer el ritmo, aunque los Patriots, fieles a su historia, no se lo pusieron fácil.

El desarrollo del partido: de la calma al caos

La simulación describe un partido de dos caras. Una primera mitad dominada por Seattle, que se fue al descanso ganando 14-3, limitando a Nueva Inglaterra a un gol de campo de Andrés Borregales.

Sin embargo, el “momentum” cambió en el tercer cuarto. Drake Maye, QB de los Patriots, conectó con Kayshon Boutte para despertar a su ofensiva.

El drama aumentó cuando el defensor de los Patriots, Christian Gonzalez, recuperó un balón suelto y lo devolvió hasta la zona de anotación, poniendo a Nueva Inglaterra arriba por 3 puntos en el último cuarto.

Fue ahí donde la IA de Madden generó el cierre dramático: una serie ofensiva final de Darnold con 42 segundos en el reloj, culminando en la carrera de Walker III para el definitivo 23-20.

La ciencia detrás del pronóstico

Evan Dexter, vicepresidente de Estrategia de la franquicia, destacó la evolución tecnológica detrás de este resultado: “Diariamente, los aficionados juegan hasta 23.000 temporadas de la NFL en Madden NFL. Nuestros sistemas de valoración y motor impulsan una simulación increíblemente sofisticada”.

Cabe destacar que Madden ha acertado en múltiples ocasiones en el pasado, convirtiéndose en una referencia curiosa -y a veces escalofriantemente precisa- antes del pitazo inicial.

Coordenadas para los jugadores

Para quienes quieran intentar cambiar este resultado o validar la predicción, Madden NFL 26 estará disponible en The Play List de EA Play a partir del 5 de febrero, justo a tiempo para la previa del domingo de Super Bowl.

Además, EA anunció descuentos de hasta un 70% en las tiendas digitales de PlayStation y Xbox hasta el 11 de febrero.