    Quién es Juan Pablo Guanipa, el opositor al régimen chavista en Venezuela arrestado horas después de su liberación

    La líder opositora María Corina Machado, quien actualmente no se encuentra en el país, denunció que “hombres fuertemente armados y vestidos de civil” se lo llevaron “por la fuerza”. Desde el Ministerio Público venezolano se refirieron a la situación.

    Alexis Paiva Mack 
    Alexis Paiva Mack
    Foto: archivo.

    Fue el pasado domingo 8 de febrero cuando las autoridades de Venezuela informaron la liberación de una serie de presos políticos de alto perfil, como parte de sus medidas para satisfacer las demandas de Estados Unidos.

    Entre ellos se encontró Juan Pablo Guanipa, el líder del partido conservador Primero Justicia y uno de los opositores clave al régimen chavista.

    Sin embargo, horas después de su excarcelación, familiares y aliados políticos de Guanipa denunciaron que fue “secuestrado”.

    La líder opositora María Corina Machado, quien en diciembre recibió el Premio Nobel de la Paz y actualmente no se encuentra en el país, informó sobre la detención la madrugada del lunes.

    “¡Urgente! Alerta internacional. Hace unos minutos Juan Pablo Guanipa fue secuestrado en el barrio Los Chorros de Caracas. Hombres fuertemente armados y vestidos de civil llegaron en cuatro vehículos y se lo llevaron por la fuerza. Exigimos su liberación inmediata”, escribió en una publicación en X.

    El hijo de Juan Pablo Guanipa, Ramón, afirmó en un video compartido en sus redes sociales que su padre estaba en un evento a las 23:45, cuando fue “emboscado por aproximadamente 10 agentes que no tenían ningún tipo de identificación”.

    “Les apuntaron, estaban fuertemente armados, y se llevaron a mi padre”, denunció, para luego exigir conocer el estado de su padre.

    Desde el partido Primero Justicia declararon en un comunicado al que tuvo acceso CNN: “Hacemos responsables a (la presidente encargada) Delcy Rodríguez, (al presidente de la Asamblea Nacional) Jorge Rodríguez y (al ministro del Interior) Diosdado Cabello de cualquier daño a la vida de Juan Pablo”.

    Cabe recordar que, tras el operativo de las fuerzas de Estados Unidos que permitió detener a Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero, Delcy Rodríguez ha figurado como la mandataria encargada de Venezuela.

    Foto: archivo.

    Qué se sabe de la detención de Juan Pablo Guanipa, el opositor al régimen chavista arrestado horas después de su liberación

    Luego de que se reportara la detención de Guanipa horas después de que fuera excarcelado, la fiscalía aseguró que su recaptura se debió a que incumplió las condiciones de su liberación.

    “Las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas y que su incumplimiento faculta el órgano judicial a solicitud de parte: revocar o sustituir la medida previamente otorgada”, declaró el Ministerio Público de Venezuela a través de un comunicado.

    De esta manera, solicitaron que cumpla arresto domiciliario.

    Cabello afirmó que Guanipa fue arrestado nuevamente por “violar las condiciones sobre las que fue liberado”.

    Según el titular de la cartera del Interior, aquello se vio reflejado en un supuesto llamado a la movilización.

    Guanipa, quien también es exgobernador de Zulia y cercano a Machado, había sido arrestado previamente en mayo de 2025.

    Foto: archivo.

    Por aquel entonces, el régimen lo acusó, sin pruebas, de que estaba involucrado en un supuesto plan para alterar las elecciones regionales y legislativas.

    El líder de Primero Justicia ha negado sostenidamente la acusación en su contra.

    Entre los opositores al régimen que fueron excarcelados el domingo también se encontraron el abogado Perkins Rocha; el miembro del partido Voluntad Popular, Luis Somaza; y el activista y exconcejal Jesús Armas.

    De acuerdo a la organización no gubernamental Foro Penal, todavía hay cientos de presos políticos que aún permanecen arrestados en el país.

    Desde el régimen han rechazado que se trate de arrestos por motivos políticos y han sostenido que quienes están en prisión es porque han cometido delitos.

    Cómo identificar una serpiente de cascabel, la peligrosa especie que el SAG busca en San Antonio tras un avistamiento

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    El gobierno de Trump investiga a Nike por una supuesta “discriminación contra los trabajadores blancos”

