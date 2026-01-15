Cuándo se lanza y cómo será “Subway Surfers City”, la secuela del exitoso juego de celular

Casi 15 años después de su debut, Subway Surfers está listo para dar un nuevo salto.

El popular videojuego para celular, que se convirtió en uno de los títulos más descargados de la historia, anunció oficialmente el lanzamiento de su secuela, Subway Surfers City .

Una apuesta que busca renovar la experiencia clásica del skater que salta por los vagones del metro con nuevas mecánicas, modos de juego y un mundo mucho más expansivo.

¿Cuándo será lanzado el juego?

Según informó la cuenta oficial del juego, Subway Surfers City se lanzará a nivel mundial el próximo 26 de febrero y estará disponible de forma gratuita para iOS y Android , con compras integradas.

Desarrollado nuevamente por el estudio danés SYBO, el juego reinventa la tradicional persecución por las vías del tren que marcó al título original de 2012.

Esta vez, la acción se traslada al corazón de Subway City, una metrópolis ficticia que funcionará como escenario principal y que contará con cuatro distritos desbloqueables: The Docks, Southline, Sunrise Blvd y Delorean Park.

Según informó Variety, la secuela no solo apuesta por un estilo artístico mejorado, sino también por una experiencia más profunda.

¿Qué novedades traerá el juego?

De acuerdo con sus desarrolladores, el juego incorporará contenido nuevo en cada temporada, incluyendo barrios adicionales, personajes, atuendos y aerotablas , uno de los sellos característicos de la saga.

En términos de jugabilidad, Subway Surfers City sumará nuevas mecánicas, como plataformas de velocidad que impulsan el progreso, un movimiento de pisotón para descubrir ventajas ocultas y un escudo saltarín que mejora las habilidades de salto.

Estas novedades buscan darle mayor dinamismo a las partidas sin perder la esencia de carreras rápidas que hizo famoso al juego original.

Otro de los cambios relevantes está en los modos de juego.

Además del modo clásico, donde los jugadores buscan romper récords y descubrir rutas alternativas; la secuela incluirá City Tour, un modo finito con niveles y objetivos específicos que invita a explorar los distintos distritos para encontrar estrellas ocultas y completar misiones.

A esto se suma el modo Eventos, con desafíos temporales diseñados para poner a prueba las habilidades de los jugadores.

La descripción oficial en la App Store adelanta también la posibilidad de jugar sin conexión a internet, aunque con algunas funciones limitadas, mejora de personajes y tablas, cada uno con potenciadores únicos.

“En esencia, Subway Surfers City es el siguiente capítulo del legado de casi 15 años de Subway Surfers”, señaló Mathias Gredal Nørvig, director ejecutivo de SYBO, en declaraciones recogidas por Variety.

“Es un equilibrio entre el juego clásico que nuestros jugadores conocen y adoran, con una nueva dinámica que da vida al universo de la tripulación de una forma completamente nueva”.

El anuncio llega respaldado por cifras contundentes: hasta 2025, Subway Surfers acumula más de 4.500 millones de descargas y supera los 30 millones de seguidores activos en redes sociales, consolidándose como uno de los mayores fenómenos del gaming móvil.