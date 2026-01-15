SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Cuándo se lanza y cómo será “Subway Surfers City”, la secuela del exitoso juego de celular

    Tras casi 15 años de éxito, la popular franquicia móvil apuesta por una nueva entrega con cambios visuales, mecánicas renovadas y nuevos escenarios por explorar.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Cuándo se lanza y cómo será “Subway Surfers City”, la secuela del exitoso juego de celular

    Casi 15 años después de su debut, Subway Surfers está listo para dar un nuevo salto.

    El popular videojuego para celular, que se convirtió en uno de los títulos más descargados de la historia, anunció oficialmente el lanzamiento de su secuela, Subway Surfers City.

    Una apuesta que busca renovar la experiencia clásica del skater que salta por los vagones del metro con nuevas mecánicas, modos de juego y un mundo mucho más expansivo.

    ¿Cuándo será lanzado el juego?

    Según informó la cuenta oficial del juego, Subway Surfers City se lanzará a nivel mundial el próximo 26 de febrero y estará disponible de forma gratuita para iOS y Android, con compras integradas.

    Desarrollado nuevamente por el estudio danés SYBO, el juego reinventa la tradicional persecución por las vías del tren que marcó al título original de 2012.

    Esta vez, la acción se traslada al corazón de Subway City, una metrópolis ficticia que funcionará como escenario principal y que contará con cuatro distritos desbloqueables: The Docks, Southline, Sunrise Blvd y Delorean Park.

    Según informó Variety, la secuela no solo apuesta por un estilo artístico mejorado, sino también por una experiencia más profunda.

    ¿Qué novedades traerá el juego?

    De acuerdo con sus desarrolladores, el juego incorporará contenido nuevo en cada temporada, incluyendo barrios adicionales, personajes, atuendos y aerotablas, uno de los sellos característicos de la saga.

    En términos de jugabilidad, Subway Surfers City sumará nuevas mecánicas, como plataformas de velocidad que impulsan el progreso, un movimiento de pisotón para descubrir ventajas ocultas y un escudo saltarín que mejora las habilidades de salto.

    Estas novedades buscan darle mayor dinamismo a las partidas sin perder la esencia de carreras rápidas que hizo famoso al juego original.

    Otro de los cambios relevantes está en los modos de juego.

    Además del modo clásico, donde los jugadores buscan romper récords y descubrir rutas alternativas; la secuela incluirá City Tour, un modo finito con niveles y objetivos específicos que invita a explorar los distintos distritos para encontrar estrellas ocultas y completar misiones.

    Cuándo se lanza y cómo será “Subway Surfers City”, la secuela del exitoso juego de celular

    A esto se suma el modo Eventos, con desafíos temporales diseñados para poner a prueba las habilidades de los jugadores.

    La descripción oficial en la App Store adelanta también la posibilidad de jugar sin conexión a internet, aunque con algunas funciones limitadas, mejora de personajes y tablas, cada uno con potenciadores únicos.

    “En esencia, Subway Surfers City es el siguiente capítulo del legado de casi 15 años de Subway Surfers”, señaló Mathias Gredal Nørvig, director ejecutivo de SYBO, en declaraciones recogidas por Variety.

    “Es un equilibrio entre el juego clásico que nuestros jugadores conocen y adoran, con una nueva dinámica que da vida al universo de la tripulación de una forma completamente nueva”.

    El anuncio llega respaldado por cifras contundentes: hasta 2025, Subway Surfers acumula más de 4.500 millones de descargas y supera los 30 millones de seguidores activos en redes sociales, consolidándose como uno de los mayores fenómenos del gaming móvil.

    Lee también:

    Más sobre:Subway SurfersVideojuegosCelularJuegos de celularJuegos móvilesTecnologíaLanzamientoSYBOTendencias

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Terremoto movió la aguja: Bachelet y Piñera son los presidentes que registran más citas previo al cambio de mando

    “Puede marcar un antes y un después”: el futuro de Marvel pende del hilo de Avengers: Doomsday

    SalfaCorp se adjudica contrato por US$ 130 millones para construir terminal marítima energética en República Dominicana

    Estudio revela que el 65% de los habitantes de la RM considera que existe un “gran conflicto” entre chilenos y migrantes

    Claudio Crespo se disculpa por publicación de Gustavo Gatica: “Yo no festino con su sufrimiento ni con el de sus seres cercanos”

    Gobierno inaugura sala de lectura infantil Margarita Mieres Cartes en la Biblioteca Nacional

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    Servicios

    Cuáles son los humoristas que estarán en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Cuáles son los humoristas que estarán en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    A qué hora y dónde ver en vivo el Festival del Huaso de Olmué 2026

    A qué hora y dónde ver en vivo el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Terremoto movió la aguja: Bachelet y Piñera son los presidentes que registran más citas previo al cambio de mando
    Chile

    Terremoto movió la aguja: Bachelet y Piñera son los presidentes que registran más citas previo al cambio de mando

    Estudio revela que el 65% de los habitantes de la RM considera que existe un “gran conflicto” entre chilenos y migrantes

    Cuáles son los humoristas que estarán en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    SalfaCorp se adjudica contrato por US$ 130 millones para construir terminal marítima energética en República Dominicana
    Negocios

    SalfaCorp se adjudica contrato por US$ 130 millones para construir terminal marítima energética en República Dominicana

    AWS apuesta por el cobre estadounidense en alianza con Rio Tinto

    Chile se ubicó el 2025 entre los países con menor inflación en América Latina

    Cuándo se lanza y cómo será “Subway Surfers City”, la secuela del exitoso juego de celular
    Tendencias

    Cuándo se lanza y cómo será “Subway Surfers City”, la secuela del exitoso juego de celular

    Qué se sabe del envío de tropas de países de la OTAN a Groenlandia en medio de las amenazas de Trump

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    “Ahora él decide dónde jugar”: Barcelona de Guayaquil se desprende de Eduard Bello y su futuro está lejos de la UC
    El Deportivo

    “Ahora él decide dónde jugar”: Barcelona de Guayaquil se desprende de Eduard Bello y su futuro está lejos de la UC

    La millonaria cifra que acumuló el Betis de Manuel Pellegrini por premios europeos en la pasada temporada

    “El volante más completo”: Arturo Vidal se pone por encima de Xavi, Iniesta, Pirlo y grandes leyendas del fútbol

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas
    Finde

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    “Puede marcar un antes y un después”: el futuro de Marvel pende del hilo de Avengers: Doomsday
    Cultura y entretención

    “Puede marcar un antes y un después”: el futuro de Marvel pende del hilo de Avengers: Doomsday

    A qué hora estarán Rubio y Ela Minus: MFEST alista sus horarios

    La tragedia de la familia de Shakespeare: cómo Hamnet se convirtió en una de las cintas más aclamadas del último año

    El camino de Washington para desplazar a los rivales en la Venezuela post-Maduro
    Mundo

    El camino de Washington para desplazar a los rivales en la Venezuela post-Maduro

    El invierno más cruel en Kiev: Sin electricidad ni agua y -19 °C, ucranianos buscan alivio de los ataques rusos y el frío

    Universidades chinas consolidan su posición y desplazan a sus pares de EE.UU. en ranking global de producción académica

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida
    Paula

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel