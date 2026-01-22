Dron muestra el antes y el después tras los megaincendios en Penco
Son cientos los registros que se pueden encontrar en redes que muestran la devastación provocada por los incendios forestales en la región de Ñuble y Biobío. En este video, podemos ver una toma aérea grabada por los usuarios de Instagram @dron_criss y @mavic_concepción, quienes registraron la ciudad de Penco y algunas zonas de la localidad de Lirquén, antes y después de los megaincendios.
