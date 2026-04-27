OMODA | JAECOO presenta en el Salón de Beijing 2026 la movilidad que marcará el futuro de nuestro país

OMODA | JAECOO: la marca que está probando hoy en el Salón de Beijing la movilidad que los usuarios querrán mañana

Mientras el precio de la bencina se transforma en tema ineludible de conversación, una nueva generación de automóviles está cambiando silenciosamente la forma en que nos movemos, consumimos energía y vivimos la tecnología a bordo.

En el Salón del Automóvil de Beijing 2026, OMODA | JAECOO usa la vitrina más influyente del mundo como un laboratorio de tendencias en electrificación, inteligencia artificial y robotización de servicios, para luego llevar esas soluciones a países como Chile.

El concepto es claro: autos pensados con estándar europeo, pero diseñados para un usuario hiperconectado, que quiere reducir su gasto mensual en combustible sin renunciar al diseño, la experiencia digital ni la autonomía para escaparse un fin de semana fuera de la ciudad. El eje de esa propuesta es el sistema SHS Super Hybrid System, un tren motriz que combina motor a combustión eficiente, motor eléctrico y una transmisión capaz de decidir automáticamente el modo más conveniente según tu ruta, sin que tengas que cambiar tu forma de manejar.

Los números ayudan a entender la tendencia: en un contexto donde llenar un estanque puede costar hasta 32% más y cada kilómetro a gasolina impacta en el presupuesto, pruebas realizadas por periodistas especializados muestran que el OMODA C5 SHS-H logra superar los 1.000 km de autonomía en un viaje Santiago–Concepción–Santiago con un solo estanque y un consumo mixto en torno a 5,3 L/100 km, mientras que el JAECOO 7 SHS alcanza los 1.200 km en rutas exigentes como Santiago–Chiloé, reduciendo sobre 40% el consumo frente a un modelo tradicional.

En la práctica, eso significa menos visitas a la bencinera, menor exposición a la volatilidad del petróleo y un costo total de propiedad mucho más predecible, algo clave para usuarios que planifican su presupuesto.

“En un escenario de volatilidad del petróleo y bencinas históricamente altas, cambiarse a un híbrido con tecnología SHS no es solo una decisión tecnológica, es una decisión económica racional: reduce de forma estructural la cantidad de litros que necesitas para moverte cada mes y te permite proyectar costos de uso más predecibles en el tiempo, manteniendo la autonomía y seguridad que los usuarios chilenos esperan de un SUV moderno”, destaca Nicolás Pietrantoni, gerente general de OMODA | JAECOO en Chile.

Pero la apuesta de la marca va más allá del ahorro: se trata de cómo se vive el auto. En Beijing debuta mundialmente el OMODA C4, un SUV definido como “cybermecha” por su diseño futurista, alto nivel de conectividad y amplias opciones de personalización, pensado para usuarios jóvenes y digitales que quieren que su vehículo sea una extensión de su estilo de vida. El modelo incorpora la nueva AI Cabin, una cabina inteligente que permite interacción por voz en lenguaje natural, navegación que se adapta a tus hábitos y experiencias inmersivas a bordo, apoyada por el sistema OMODA Super AI, que conecta gestión de energía, contenidos y servicios.

La conducción también se vuelve más inteligente: OMODA | JAECOO presenta en Beijing su sistema de estacionamiento autónomo VPD Valet Parking Driver, que permite que el auto complete maniobras, vaya a buscarte en situaciones cotidianas, como la salida de un concierto, o que se detenga a la sombra en un día de calor extremo.

Al mismo tiempo, la robotización de servicios se hace tangible con Mornine, un robot humanoide desarrollado junto a AiMOGA, que ya se despliega en concesionarios y espacios comerciales para guiar recorridos y responder consultas, acercando la lógica de “empresa tecnológica” a una audiencia que creció con asistentes virtuales en el bolsillo.

OMODA | JAECOO: la marca que está probando hoy en el Salón de Beijing la movilidad que los usuarios querrán mañana

Esta no es una historia de autos conceptuales diseñados para un futuro lejano: buena parte de lo que se ve hoy en Beijing ya está en Chile o llegará en los próximos meses. El JAECOO 7 SHS, híbrido enchufable, y el OMODA C5 SHS-H, híbrido autorrecargable orientado al uso diario, ya se comercializan en el país, con versiones desde 17.990.000 para el C5 SHS-H y promociones desde 22.990.000 para el JAECOO 7 SHS durante abril, apuntando tanto a usuarios individuales como a flotas que recorren muchos kilómetros al año.

En paralelo, el OMODA C4 se prepara para su llegada enfocado en una generación que espera del auto algo más que trasladarse del punto A al B: una experiencia conectada, eficiente y alineada con las nuevas formas de habitar la ciudad.