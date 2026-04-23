Toyota bZ4X: el salto eléctrico que combina eficiencia, tecnología y una nueva experiencia de uso

La electromovilidad está dejando de ser una promesa para transformarse en una alternativa concreta en la vida diaria. En ese contexto, el Toyota bZ4X marca un nuevo paso para la marca en Chile, integrando tecnología, eficiencia y una experiencia de conducción pensada para el uso real.

Toyota Chile continúa avanzando en su estrategia de movilidad sostenible con su primer modelo 100% eléctrico en el país, que llega para responder a una nueva forma de entender la conducción, donde la eficiencia, la tecnología y la experiencia de uso se vuelven protagonistas.

En un contexto donde la electromovilidad comienza a consolidarse, este SUV eléctrico se posiciona como una propuesta que equilibra diseño, desempeño y funcionalidad. Fue desarrollado sobre una plataforma dedicada, que permite optimizar la distribución del espacio, mejorar la estabilidad y ofrecer una conducción más silenciosa y eficiente, manteniendo los estándares de calidad y seguridad que caracterizan a la marca.

Uno de sus elementos distintivos es el diseño, que apuesta por líneas más limpias, una silueta aerodinámica y una presencia robusta. Esta propuesta no solo responde a una evolución estética, sino también a una arquitectura pensada para maximizar la eficiencia energética y mejorar su desempeño en distintos escenarios de conducción.

En términos técnicos, ofrece hasta 478 kilómetros de autonomía en su versión 4x2, junto con una batería de 73,1 kWh que permite adaptarse tanto a trayectos urbanos como a viajes de mayor distancia. En su versión AWD, incorpora doble motor eléctrico que alcanza hasta 338 HP, además de tecnologías como X-Mode y Crawl Control, que amplían sus capacidades fuera del entorno urbano.

El interior refuerza esta propuesta con una experiencia centrada en la tecnología y la comodidad. Destaca una pantalla central de 14 pulgadas, conectividad intuitiva y un conjunto de asistencias a la conducción agrupadas en Toyota Safety Sense, orientadas a mejorar la seguridad y facilitar el manejo en distintos contextos.

“Además, quisimos que la experiencia fuera más simple desde el inicio. Por eso, este modelo incluye cinco mantenciones sin costo o hasta los 50.000 kilómetros, lo que da bastante tranquilidad en los primeros años. Y también incorpora una semana de uso de Kinto Share, servicio de arriendo de vehículos Toyota disponible en distintas estaciones a lo largo de todo Chile, que se puede distribuir en 7 días durante el año —de forma continua o separada—, junto con un 25% de descuento en días adicionales. Es una forma de sumar flexibilidad y adaptarse mejor a distintas necesidades del día a día”, señala Ignacio Funés, director ejecutivo de Toyota Chile.

A esto se suma un aspecto cada vez más relevante para los usuarios: el ahorro en el uso diario. La carga eléctrica permite reducir significativamente el costo por kilómetro recorrido en comparación con los combustibles tradicionales, especialmente en ciudad. Este factor, sumado a una menor necesidad de mantenciones, refuerza su propuesta como una alternativa eficiente en el largo plazo.

Este SUV eléctrico forma parte de la estrategia multivía de Toyota, que busca avanzar hacia la carbono neutralidad a través de distintas tecnologías, desde híbridos hasta eléctricos e hidrógeno, entendiendo que la transición energética requiere soluciones diversas y adaptadas a cada realidad.

Hoy, más que una promesa futura, la electromovilidad comienza a posicionarse como una opción concreta. Y en ese camino, el Toyota bZ4X se presenta como una alternativa que combina innovación, confiabilidad y una experiencia pensada para el día a día, integrando tecnología, eficiencia y soluciones prácticas que responden a las necesidades reales de las personas.