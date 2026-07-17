600 familias van a quedar aisladas en Petorca, en la región de Valparaíso, tras activación del río por el sistema frontal

Unas 600 familias se encuentran aisladas en la provincia de Petorca debido al crecimiento del caudal del río homónimo tras las fuertes lluvias que han afectado a la región de Valparaíso.

Así lo informó la mañana de este viernes el delegado presidencial de la región, Manuel Millones: “Está la maquinaria en estos minutos haciendo la remoción y si no vamos a tener que hacer un monitoreo ahí por si ocurre alguna situación compleja de salud para evacuar especialmente por el helicóptero de carabineros”.

Por otro lado, desde el municipio aunque destacaron que la activación del cauce del río Petorca resulta importante para una comuna que ha enfrentado años de escasez hídrica, también llamaron al cuidado a la población.

“ El llamado es a observar con precaución , sin acercarse al cauce ni ingresar al río, ya que el nivel puede aumentar durante las próximas horas”, enfatizaron.

Otras situaciones de emergencia en la región

Manuel Millones también enfatizó que estaría controlada la situación en el sector de La Isla, en la comuna de Concón.

Por otro lado, señaló que existe la posibilidad que se tenga que cortar el servicio de trenes EFE hasta que las condiciones climáticas permitan que pueda operar adecuadamente.

“En lo que nos ha informado EFE fundamentalmente el caso de estación Portales de inundación. Por cierto que también si la marejada continúa, eso es la información que nos entregó EFE, vamos a tener que suspender el servicio, vamos a ver si es suficiente con motobomba o derechamente vamos a tener que suspender el servicio hasta que las condiciones terminen”, detalló.

El delegado también informó respecto a los casos de evacuaciones preventivas en algunos sectores debido al riesgo de remociones de masa.

“Se ha determinado que hay 200 familias en cinco campamentos que son el foco de atención . Si en el Cogrid (que será a las 13:00) se concluye que las condiciones del tiempo siguen como están, debiéramos producir una alerta preventiva. Retiero, esto es voluntario pero se le informa a la familia que deben evacuar a través de alerta SAE”, explicó.

“No podemos forzar a nadie a retirarse, por eso hacemos el llamado al autocuidado. Cada persona sabe cual es el comportamiento donde vive. Si crece el estero, río o hay remociones de masa hay que cuidarse. En el caso de Quilpué, de 240 familias que estaban detectada en sectores de riesgo, solamente pudimos llevar a albergues 42. A pesar que nos acompañó el ejército en esa ocasión, se da cuenta que las personas se resisten a dejar sus hogares, a pesar que estaba asegurado el cuidado del perímetro por el ejército”, añadió sobre la situación en la región.