SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    600 familias van a quedar aisladas en Petorca, en la región de Valparaíso, tras activación del río por el sistema frontal

    "Está la maquinaria en estos minutos haciendo la remoción y si no, vamos a tener que hacer un monitoreo ahí por si ocurre alguna situación compleja de salud para evacuar especialmente por el helicóptero de carabineros", detalló el delegado presidencial Manuel Millones

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    600 familias van a quedar aisladas en Petorca, en la región de Valparaíso, tras activación del río por el sistema frontal Municipalidad de Petorca

    Unas 600 familias se encuentran aisladas en la provincia de Petorca debido al crecimiento del caudal del río homónimo tras las fuertes lluvias que han afectado a la región de Valparaíso.

    Así lo informó la mañana de este viernes el delegado presidencial de la región, Manuel Millones: “Está la maquinaria en estos minutos haciendo la remoción y si no vamos a tener que hacer un monitoreo ahí por si ocurre alguna situación compleja de salud para evacuar especialmente por el helicóptero de carabineros”.

    Por otro lado, desde el municipio aunque destacaron que la activación del cauce del río Petorca resulta importante para una comuna que ha enfrentado años de escasez hídrica, también llamaron al cuidado a la población.

    El llamado es a observar con precaución, sin acercarse al cauce ni ingresar al río, ya que el nivel puede aumentar durante las próximas horas”, enfatizaron.

    Otras situaciones de emergencia en la región

    Manuel Millones también enfatizó que estaría controlada la situación en el sector de La Isla, en la comuna de Concón.

    Por otro lado, señaló que existe la posibilidad que se tenga que cortar el servicio de trenes EFE hasta que las condiciones climáticas permitan que pueda operar adecuadamente.

    “En lo que nos ha informado EFE fundamentalmente el caso de estación Portales de inundación. Por cierto que también si la marejada continúa, eso es la información que nos entregó EFE, vamos a tener que suspender el servicio, vamos a ver si es suficiente con motobomba o derechamente vamos a tener que suspender el servicio hasta que las condiciones terminen”, detalló.

    El delegado también informó respecto a los casos de evacuaciones preventivas en algunos sectores debido al riesgo de remociones de masa.

    “Se ha determinado que hay 200 familias en cinco campamentos que son el foco de atención. Si en el Cogrid (que será a las 13:00) se concluye que las condiciones del tiempo siguen como están, debiéramos producir una alerta preventiva. Retiero, esto es voluntario pero se le informa a la familia que deben evacuar a través de alerta SAE”, explicó.

    No podemos forzar a nadie a retirarse, por eso hacemos el llamado al autocuidado. Cada persona sabe cual es el comportamiento donde vive. Si crece el estero, río o hay remociones de masa hay que cuidarse. En el caso de Quilpué, de 240 familias que estaban detectada en sectores de riesgo, solamente pudimos llevar a albergues 42. A pesar que nos acompañó el ejército en esa ocasión, se da cuenta que las personas se resisten a dejar sus hogares, a pesar que estaba asegurado el cuidado del perímetro por el ejército”, añadió sobre la situación en la región.

    Más sobre:Sistema frontalPetorcaManuel MillonesRegión de Valparaíso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Los cuatro rayones que le propinó la oposición al megaproyecto y que obligan al gobierno a extender tramitación

    Defensor de marino imputado por atropello que dejó seis fallecidos en Viña del Mar: “Él se desmayó dentro del auto”

    Vocero de la emergencia: el planificado despliegue de Kast por el temporal

    Tres historias marcadas por las lluvias: las víctimas fatales que deja el sistema frontal

    Coquimbo, Valparaíso y Biobío: las regiones que concentran los daños del temporal y el riesgo de las próximas horas

    Ojos de la llave: la selección futbolera que reúne al FA y al P. Republicano y el reservado reencuentro del piñerismo

    Lo más leído

    1.
    “Plantado” por Benjamín Vicuña Mackenna y famoso por su “sangre de dragón”: el mítico árbol del cerro Santa Lucía

    “Plantado” por Benjamín Vicuña Mackenna y famoso por su “sangre de dragón”: el mítico árbol del cerro Santa Lucía

    2.
    Imputado relató ante la Fiscalía cómo la oficina parlamentaria del exdiputado Lavín se transformó en un call center electoral

    Imputado relató ante la Fiscalía cómo la oficina parlamentaria del exdiputado Lavín se transformó en un call center electoral

    3.
    Arnaldo Zúñiga, de Dirección Meteorológica: “Es probable que ya mañana tengamos un debilitamiento de las precipitaciones”

    Arnaldo Zúñiga, de Dirección Meteorológica: “Es probable que ya mañana tengamos un debilitamiento de las precipitaciones”

    4.
    Cámara aprueba por unanimidad bono único de 30 mil pesos por hijo y pasará a segundo trámite al Senado

    Cámara aprueba por unanimidad bono único de 30 mil pesos por hijo y pasará a segundo trámite al Senado

    5.
    Hay dos funcionarios heridos: Carabineros desarrolla amplio operativo tras ataque a balazos a uniformados en Lo Espejo

    Hay dos funcionarios heridos: Carabineros desarrolla amplio operativo tras ataque a balazos a uniformados en Lo Espejo

    6.
    Sistema frontal en Chile, EN VIVO: sigue las lluvias, alertas de Senapred, cortes de luz y el estado de rutas

    Sistema frontal en Chile, EN VIVO: sigue las lluvias, alertas de Senapred, cortes de luz y el estado de rutas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Cómo el consumo de café puede reducir el riesgo de cáncer de hígado, según una investigación

    Cómo el consumo de café puede reducir el riesgo de cáncer de hígado, según una investigación

    Servicios

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Megatemporal: Desafío Levantemos Chile despliega equipos en terreno y activa campaña de ayuda a familias afectadas

    Megatemporal: Desafío Levantemos Chile despliega equipos en terreno y activa campaña de ayuda a familias afectadas

    Rating del jueves 16 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 16 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Tres historias marcadas por las lluvias: las víctimas fatales que deja el sistema frontal
    Chile

    Tres historias marcadas por las lluvias: las víctimas fatales que deja el sistema frontal

    Ojos de la llave: la selección futbolera que reúne al FA y al P. Republicano y el reservado reencuentro del piñerismo

    Parisi y el PDG vuelven a inquietar al oficialismo: derecha se divide sobre si privilegiar acuerdos con ese partido

    Leonidas Montes y su visión de Quiroz, la megarreforma y el cambio de la percepción de la ciudadanía tras el estallido social
    Negocios

    Leonidas Montes y su visión de Quiroz, la megarreforma y el cambio de la percepción de la ciudadanía tras el estallido social

    Tráfico aéreo de pasajeros en Santiago continúa en picada y suma 11 meses a la baja

    Quién es quién en el mercado de plataformas de delivery

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico
    Tendencias

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico

    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país

    El extraño efecto de una pastilla falsa que mejoró la memoria de los pacientes en un estudio

    El maestro vs. el alumno: la desconocida historia que une a De La Fuente y Scaloni, los técnicos que van por el Mundial
    El Deportivo

    El maestro vs. el alumno: la desconocida historia que une a De La Fuente y Scaloni, los técnicos que van por el Mundial

    Mientras la UEFA sondea a Al-Khelaïfi, Infantino suma 200 países: la subterránea guerra por la presidencia de la FIFA

    Como en la NBA y la NFL: el lujoso anillo que recibirán los campeones del Mundial 2026 de parte de la FIFA

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio
    Tecnología

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer

    Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz

    Ambientada en el EE.UU. actual y con ocho episodios: cómo será la esperada serie de Carrie
    Cultura y entretención

    Ambientada en el EE.UU. actual y con ocho episodios: cómo será la esperada serie de Carrie

    La última noche de Billie Holiday: sola, enferma y bajo vigilancia policial

    Cómo Zendaya consiguió el papel de Atenea en La Odisea y el rol que jugó Tom Holland

    Qué hay detrás del discurso de Trump en que acusó a China de “interferir” en las elecciones de 2020
    Mundo

    Qué hay detrás del discurso de Trump en que acusó a China de “interferir” en las elecciones de 2020

    Irán entra en la polémica electoral de Trump culpando a Israel de pervertir la política de Estados Unidos

    Reino Unido: Andy Burnham es elegido líder del Partido Laborista

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino
    Paula

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino

    La segunda vida que encontró en el agua

    ¿Y si en vez de escuchar los latidos, escuchamos a las mujeres?