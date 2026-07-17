Dueño de casa, conductor y un pasajero lesionados: bus oruga del transporte público choca contra domicilio en Cerro Navia

Un bus oruga del sistema de transporte público Red impactó el frontis de un inmueble la mañana de este viernes.

El dueño de casa, el conductor de la máquina y un pasajero que iba al interior del bus, resultaron lesionados por el choque.

Personal de Carabineros y equipos de Bomberos y una ambulancia llegaron hasta la intersección de La Capilla con Diagonal Reny

Según el reporte de Transporte Informa, debido al hecho, se estableció una restricción de tránsito en el lugar.

El capitán Nicolás Wladimiro, comisario de la 45° Comisaría de Carabineros de Cerro Navia, detalló que las tres personas heridas fueron trasladadas a recintos asistenciales.

“Por causas que deben ser investigadas, el conductor del vehículo de red, habría perdido el control del mismo, impactando en el inmueble, lo cual genera, lógicamente, el daño estructural que se aprecia”, señaló el capitán.

El uniformado precisó que “al interior del inmueble se encontraba una persona, un adulto mayor, que resultó lesionada, una persona que aparentemente presenta lesiones de carácter leve, se encuentra consciente, fue trasladado hasta un centro asistencial dentro de la comuna y de igual forma, en el interior de la misma máquina, se desplazaba una persona como ocupante de la misma máquina, que también resultó lesionada y también fue trasladado hasta un centro asistencial, se encuentra consciente también, de igual forma, y se debe constatar sus lesiones”.

El comisario explicó que, según la información preliminar, en el bus estaba el conductor y la persona que resultó lesionada, pero es algo que se debe confirmar.