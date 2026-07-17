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    Una pieza de museo: los millones de dólares que pagaron por una emblemática camiseta de Pelé

    Una casaquilla que O Rei utilizó en el Mundial de 1958, en su estreno en las citas planetarias se convierte en el objeto del brasileño por el que se ha pagado más dinero.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Una camiseta de Pelé y el rostro del astro brasileño. (Foto: Photosport) CHRISTIAN IGLESIAS/PHOTOSPORT

    Pelé es, para muchos, el mejor jugador de la historia del fútbol. Tres veces campeón del mundo, con Brasil, dueño de una técnica privilegiada y autor de más de 1.200 goles, aunque la estadística considere los encuentros amistosos que disputó, el astro marcó una época en el balompié. No es exagerado plantear que redefinió el juego.

    A poco más de tres años de su muerte, cada objeto suyo es, literalmente, de culto. Así lo demuestra la millonaria subasta de una de sus camisetas. No cualquiera, por cierto: se trata de una prenda que utilizó en el Mundial de Suecia, en 1958, el evento que marcó su estreno en la máxima cita del deporte más popular en el planeta.

    Una pieza de museo: los millones de dólares que pagaron por una emblemática camiseta de Pelé

    El remate fue organizado por la casa neoyorkina Sotheby’s y culminó con una cifra estratosférica: el adjudicatario pagó US$ 4,9 millones por la prenda. El monto la convierte en el artículo más caro vinculado con la carrera de O Rei que se ha adquirido. Inicialmente, la expectativa se acercaba a los US$ 6 millones.

    La camiseta, de color azul, tiene una historia especial: fue la que el astro utilizó en la definición de ese certamen, ante el anfitrión. Pelé, que tenía solo 17 años, estuvo especialmente en ese partido: marcó dos goles para contribuir decisivamente a la victoria sobre los escandinavos.

    Ese tanto le permitió al jugador formado en el Santos registrar una marca que sigue vigente: es el goleador más joven de la historia de las finales de los Mundiales.

    La camiseta de Pelé, que fue subastada en una cifra millonaria.

    Más piezas de culto

    Las pujas incluyeron más objetos emblemáticos. Por ejemplo, la jineta de capitán que Diego Maradona utilizó durante el Mundial de México, en 1986, alcanzó una valoración igualmente considerable: US$ 512 mil.

    Además, causaron especial expectación los artículos relacionados con Lionel Messi, especialmente los relacionados con su paso por el Barcelona. La camiseta más valiosa de las que se ofrecieron de La Pulga fue una utilizada en la Liga de Campeones de 2017, que bajó el martillo en US$ 217.600 dólares. Las restantes, superaron la barrera de los US$ 100 mil.

    Lo que estuvo por debajo de las pretensiones fue el remate de láminas de álbumes históricos. Una de Pelé, por ejemplo, por la que se pretendía llegar a los US$ 150 mil, terminó adjudicándose en US$ 108 mil.

    Más sobre:PeléMundial 2026BrasilSantosFútbolFútbol Internacional

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