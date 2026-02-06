Tras la denuncia de Jean Meneses: la cruda realidad de Vasco da Gama, el club brasileño ahogado en deudas y polémicas

Mientras el fútbol brasileño vive una era de crecimiento impulsada por clubes cada vez más poderosos a nivel regional, el Club de Regatas Vasco da Gama intenta mantenerse a flote con una deuda que ronda los 172 millones de dólares, una realidad que explica sus dificultades deportivas recientes, los constantes cambios de proyecto y episodios polémicos como la denuncia pública del chileno Jean Meneses.

Fundado en Río de Janeiro en 1898, el Club de Regatas Vasco da Gama supo ser uno de los grandes protagonistas del fútbol sudamericano. Con cuatro títulos de la Serie A de Brasil, una Copa Libertadores en 1998 y 24 campeonatos cariocas, el “Gigante de la Colina” marcó una época dorada que hoy contrasta con una mala gestión deportiva y financiera.

Según el informe de Sports Value (2024), Vasco integra el grupo de los clubes más endeudados de Brasil, con pasivos que alcanzan los 172 millones de dólares y con al menos un 70% de SAF (Asociación Anónima). Una cifra que refleja años de mala gestión, gasto desmedido y apuestas deportivas que no entregaron los resultados esperados.

Al conjunto carioca le ha costado resurgir en comparación con los clubes que hoy dominan el fútbol brasileño. Flamengo y Palmeiras hoy han logrado consolidar un modelo deportivo más sólido, respaldados por patrocinadores globales y constantes participaciones en torneos internacionales. Vasco, en cambio, es uno de los clubes de fútbol brasileño que suelen endeudarse para mantener una alta competitividad, financiar fichajes de renombre internacional y cubrir altos salarios, buscando el éxito deportivo inmediato que genere mayores ingresos a largo plazo. Esta “deuda” a menudo se utiliza para adquirir activos o mejorar infraestructura, aunque conlleva riesgos financieros importantes y desequilibrios.

Vasco da Gama lo logra surgir

La brecha se hizo evidente en la última década. Mientras Flamengo y Palmeiras se consolidaron como potencias continentales y protagonistas constantes de la Copa Libertadores, el Cruzmaltino sufrió cuatro descensos a la Serie B (2008, 2013, 2015 y 2021), convirtiéndose en uno de los grandes con mayor inestabilidad en el fútbol brasileño. Si bien logró regresar a la Serie A en la temporada 2023, su desempeño posterior se mantuvo lejos de los primeros lugares y con el foco puesto en evitar un nuevo descenso.

Un ejemplo reciente de ese vaivén deportivo fue la etapa de Gary Medel. En 2023, el defensor chileno se consolidó como titular y pieza clave del equipo para lograr el ascenso a la Primera División, aportando liderazgo y experiencia en un momento crítico. No obstante, tras cumplir ese objetivo, el club optó por prescindir de sus servicios en junio de 2024 debido a una combinación de bajo rendimiento, pérdida de la titularidad tras la salida del técnico Ramón Díaz, y un ambiente complejo que incluyó rumores de mala relación con el plantel.

A este complejo contexto se sumó la denuncia pública del delantero chileno Jean Meneses, hoy en Deportes Limache. En entrevista con El Deportivo, el futbolista reveló que durante su paso por Vasco da Gama se le exigió dinero adicional, advirtiéndole que, de no acceder, no tendría opciones de jugar. “Me pidieron que otra persona llevara la negociación y que mi representante no se metiera por el tema de la comisión”, relató el exseleccionado nacional.

Jean Meneses en su paso por Vasco da Gama. Por: Thiago Ribeiro/AGIF

Desde el club negaron categóricamente las acusaciones, asegurando que no avalan prácticas que vulneren la ética ni la legalidad, y sostuvieron que la falta de continuidad del jugador respondió exclusivamente a decisiones técnicas. Aun así, el episodio volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento interno de la institución.

Frente a este panorama de deudas, gastos descontrolados y una brecha cada vez mayor entre los clubes, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) comenzó a implementar de forma progresiva la regulación del Fair Play Financiero. Una medida que tiene como objetivo combatir las grandes diferencias económicas que hay en estos momentos en los clubes de Brasil (se si consideran todas las categorías) y un uso responsable de los recursos económicos en cada institución.