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    Fernando Gago anuncia el retorno más esperado en la U: “Octavio Rivero está muy bien... creo que es un ‘refuerzo’”

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Rivero sufre una lesión en su rodilla izquierda. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Fernando Gago aún no llegaba a la banca de Universidad de Chile cuando Octavio Rivero sufrió una sinovitis en la rodilla izquierda y tuvo que pasar por el quirófano en los primeros días de abril.

    Por lo mismo, el entrenador argentino nunca ha podido contar con él para los duelos que ha disputado con los estudiantiles y aunque ya estaba recuperado la semana pasada, el mal estado de la cancha del Ester Roa hacía riesgoso que participara del juego.

    Sin embargo, las condiciones climáticas y el gramado del Estadio Nacional reúnen las condiciones para que el ariete uruguayo pueda sumar minutos en la alta competencia y Gago catalogó comparó su retorno con la contratación de un refuerzo.

    “Veremos mañana (viernes) si está en consideración”, partió jugando al misterio el dueño del buzo laico. Pero luego detalló como se ha sentido el goleador. “Todo el proceso de lesión lo lleva el jugador y lo hace su manera. Obvio que cuando se acerca la fecha de regreso, se generan las ansias de jugar”. reveló.

    Enseguida, detalló que “Octavio está muy bien. Se encuentra tranquilo. Trabajando bien. Veremos cuándo va a hacer el mejor momento para que esté y comparto 100% que es un jugador que nos va a dar algo y creo que es un ‘refuerzo’, porque es un jugador que no había podido entrenar y queremos tenerlo luego en cancha”.

    Gago habló en la previa del duelo de la U con Coquimbo. Foto: Marco Vázquez/Photosport. MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    “Perdimos dos partidos. Se jugó mal, ya está”

    Tras caer ante el Cacique y Universidad de Concepción, la U quedó en el tercer puesto (por diferencia de gol) y a 16 puntos del líder, Colo Colo. Pero Gago insiste que su objetivo ir por el título de la Liga de Primera.

    Mientras haya chances matemáticas, tenemos que pelear el campeonato. Cuando no haya más chances sí cambiaremos los objetivos. Es una distancia muy larga, pero hay chances y yo voy a intentar hacer algo. No sabemos lo que puede pasar con el rival y no sabemos que podemos hacer nosotros”, dijo el DT.

    Y no se quedó ahí. “Se entiende que hay una distancia con el rival, pero debemos tratar de llegar a la ultima fecha con chances de competir y de ganar la copa. Una vez que no la tengamos, veremos que dónde estaremos. Pero el objetivo siempre es terminar lo más alto posible”, enfatizó.

    ¿Autocrítica? “Hemos cometido errores en lo colectivo y en lo individual, entendemos que el partido del sábado será distinto, intentar dominar el rival, saber donde podemos dañarlo, es un equipo trabajado y será un lindo partido de fútbol... Sólo perdimos dos partidos. Se jugó mal, ya está”, concluyó.

    Más sobre:U de ChileUniversidad de ChileFernando GagoCoquimbo UnidoLiga de PrimeraOctavio Rivero

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