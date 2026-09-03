“Generó mucho daño”: Vallejo apunta contra Kast por compleja carrera de Bachelet a la ONU

En la antesala al encuentro “¡Democracia siempre! Diagnósticos y desafíos para el Chile de hoy”, la exministra vocera de gobierno Camila Vallejo se refirió a la compleja carrera de la expresidenta Michelle Bachelet para ocupar la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Fue en un foro organizado por la Universidad Diego Portales que la exmandataria transparentó el difícil escenario por el que está pasando su candidatura. “Sé que no voy a ser secretaria general (de Naciones Unidas)”, reconoció Bachelet.

En ese contexto, Vallejo apuntó sus dardos contra la actual administración de José Antonio Kast, acusando que al no apoyar la candidatura de la expresidenta “generó mucho daño”.

“Es evidente que el actual Presidente de la República no tenía disposición ni voluntad de que una chilena como Michelle Bachelet, con la trayectoria democrática que tuvo, con el reconocimiento internacional que ha tenido hasta el día de hoy, llegara a un espacio tan importante”, sostuvo.

En ese sentido planteó que, a su parecer, esa falta de apoyo “no tiene que ver tanto con la acción del Ejecutivo, sino que con la falta de voluntad inicial del actual Presidente”.

“Yo creo que generó mucho daño en esta carrera que nuestro propio país, finalmente desde el Estado no tuviera el apoyo, Y que sí se reflejó con el Estado de Brasil y con México. En que entendieron perfectamente que esto no se trataba de posiciones rivales, sino de un desafío global”, indicó.

Para la exministra, el hecho de que se esté “perdiendo esa oportunidad, habla mal del actual gobierno”.

Vallejo remarcó que en este caso “hubo falta de voluntad” y señaló que la actitud de Kast fue “un factor muy gravitante”.

“Es muy gravitante que el propio país no genere ese apoyo desde el Estado a una candidatura de esta envergadura a nivel internacional”, aseveró.