Pifias, insultos y banderas en su contra: el hostil recibimiento al Dibu Martínez en Francia

Francia no olvida y continúa su disputa con Emiliano Martínez. El argentino, sin recibir una declaración oficial, es una persona non grata en el territorio galo y los hinchas se lo hacen saber. El arquero tuvo un hostil recibimiento en Lille, en la victoria del Aston Villa por la ida de los octavos de final de la Europa League.

Bastó con que el Dibu tocara el césped del estadio Pierre-Mauroy para que el público asistente hiciera notar su odio. Los simpatizantes iniciaron con silbidos, abucheos y pifias rápidamente, algo que se mantuvo por todo el cotejo.

Las cámaras de la transmisión oficial captaron un lienzo que fue reflejo del ambiente en el recinto. “Martínez no es bienvenido”, señalaba una bandera desplegada en las tribunas.

Cada vez que el transandino enfrenta a un cuadro francés, los hinchas se hacen notar. No se olvida la final del Mundial de Qatar 2022, donde la Albiceleste se impuso por penales ante les Bleus. La histriónica personalidad del arquero tampoco ayuda.

El odio de Francia hacia el Dibu

Las hostilidades se hicieron sentir a lo largo del encuentro, en una muestra del desprecio hacia el futbolista de 33 años. De hecho, no es la primera vez que los hinchas del Lille cargan contra el Dibu Martínez. No fue un capítulo inédito en la rivalidad entre ambos. En abril de 2024, el arquero jugó en Francia por primera vez desde la final de Qatar, en un partido válido por los cuartos de final de la Conference League.

En dicha instancia, al igual que este jueves, los fanáticos lo insultaron, abuchearon y silbaron. También aparecieron banderas en su honor. Sin embargo, el portero terminó siendo figura tras atajar dos penales en la tanda. Mandó a callar y realizó sus típicos bailes, lo que aumentó el fastidio y fijación contra él.

“Me motivan los hinchas, ¿sabés? Cuando me tiran cosas a la espalda… toda mi vida me tiraron cosas a la espalda. Y siempre me levanté. Me da el combustible justo para actuar”, señaló en ese entonces.

Ahora, para remate, Martínez volvió a salir como vencedor. El Aston Villa se impuso sobre el Lille gracias a un solitario tanto de Ollie Watkins (61′).