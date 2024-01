Técnico de Portugal se arrepiente de votar por Lionel Messi en los premios The Best

Con 36 años Lionel Messi sigue acumulando reconocimientos a nivel mundial. Una de las últimas distinciones que agregó a su vitrina fue el premio The Best que lo destacó como el mejor futbolista del mundo gracias a los votos de los entrenadores, jugadores, periodistas y fanáticos del deporte. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con el triunfo del argentino.

De hecho, algunos de los que votaron por él terminaron arrepintiéndose de la elección. Uno de ellos es el caso de Roberto Martínez, actual director técnico de la selección de Portugal, quien recurrió a una curiosa justificación.

El adiestrador español, escogió para la elección del mejor jugador del mundo a Marcelo Brozovic en primera opción. Luego, eligió a Bernardo Silva, a quien dirige en la selección lusa, y en tercer lugar ubicó a Messi.

Un voto clave, pues Leo igualó en puntos con Erling Haaland, pero se quedó con el trofeo por recibir más votos de capitanes. De esta forma, si Martínez no lo votaba, Messi se hubiese quedado con un punto menos y el ganador habría sido el delantero noruego del Manchester City.

“Mi voto fue incorrecto. Estuvo mal para el período en cuestión para el premio y creo que no fui el único que cometió este error porque cuando ves los votos piensas que para el voto se contaba lo que pasó en el Mundial”, explicó Martínez en diálogo con el medio portugués A Bola.

El técnico Roberto Martínez dirigiendo una práctica de la selección de Portugal. Foto: AP.

Cabe destacar que el período que abarcaba para la consideración del mejor del mundo iba desde el 19 de diciembre de 2022, un día después de finalizado el Mundial de Qatar 2022 y el 20 de agosto de 2023, también un día después de que Leo ganase la Leagues Cup con su nuevo club, Inter Miami.

Críticas de Cristiano Ronaldo

Una de las voces críticas a la elección de Lionel Messi como ganador del permio The Best fue Cristiano Ronaldo. El delantero del Al Nassr cuestionó a la organización del evento. “Messi ganó hace poco el The Best y jugó prácticamente todo el año en Estados Unidos, que tampoco tiene la visibilidad del fútbol europeo. Estoy acostumbrado y sé cómo funcionan estas organizaciones. Para ser sincero, no vi la ceremonia de entrega de los premios The Best”, indicó el ariete en su oportunidad.

Luego agregó que “Creo que, en cierto modo, estos premios están perdiendo credibilidad. Hay que analizar toda la temporada. No quiero decir que Messi no lo mereciera o Haaland o incluso Mbappé. Simplemente, ya no creo en estos premios. Y no es porque haya ganado en Globe Soccer. Pero son hechos, son números. Y los números no engañan”.

Para sostener esto, valoró su propio rendimiento que le permitió alcanzar el título de goleador del año. “De los 54 goles que marqué, habrá quien diga que es más fácil porque estoy en Arabia Saudí. Es difícil marcar goles, ya sea en Arabia Saudí, Italia, España o Portugal. Un gol es un gol. En cierto modo, me siento aún más orgulloso de haber batido a Haaland, Mbappé y Kane. Sí que sorprende si echas la vista atrás y miras lo que pasó en el Manchester United y en la selección, donde la gente ya me daba por perdido”.

“Sé que todavía tengo mucho potencial y sé que puedo marcar muchos goles para el Al-Nassr y para la selección nacional. Así que ha sido un año espectacular a nivel personal”, añadió.

Por último, declaró que “para ser honesto, no creo que está liga saudí sea peor que la liga francesa. En mi opinión, la Ligue 1 tiene dos o tres equipos de buen nivel y en Arabia Saudita, no. Pienso que es más competitiva. Estoy jugando allí desde el año pasado así que sé de lo que estoy hablando. Creo que en estos momentos somos mejores que la liga francesa y seguiremos mejorando”, cerró Cristiano Ronaldo.