Roberto Martínez asume como el nuevo técnico de Portugal

La selección de Portugal ya tiene al reemplazante de Fernando Santos. Después de que el portugués dejara de ser el técnico de los lusos, este lunes la Federación Portuguesa de Fútbol dio a conocer que el español Roberto Martínez será la persona encargada de dirigir a la escuadra europea.

Martínez viene de cumplir un gran papel junto a la selección de Bélgica, en la que estuvo a cargo de la dirección técnica por seis años y medio. En esta nueva etapa tendrá que saber llevar el recambio generacional de la selección lusa, en la que destacan las figuras consagradas como Bernardo Silva, Bruno Fernandes y ristiano Ronaldo, además de los jugadores que vienen en ascenso como Joao Félix y Gonçalo Ramos, de destacada actuación en Qatar 2022.

“Estoy muy feliz de estar aquí, estoy encantado de poder representar a uno de los equipos con más talento del mundo. Es el proyecto que quería. Entiendo que hay muchas expectativas y metas, pero también entiendo que hay un grupo grande de personas trabajando para cumplir nuestras metas”, comenzó diciendo Martínez en su presentación.

Una de las preguntas de rigor de la conferencia fue el caso de Cristiano Ronaldo, quien estuvo relegado a un papel secundario en la pasada Copa del Mundo y que, además, con su traspaso al Al Nassr queda fuera de las grandes competencias de Europa.

Ante esto, Martínez apuntó que “Las decisiones de fútbol se tiene que tomar en el terreno de juego. No tomo decisiones en despacho. Mi punto de inicio es la lista del último Mundial y Cristiano es jugador de esa lista. Lleva 19 años en la selección y se merece el respeto de sentarnos y hablar. Y mañana hablamos”, sostuvo.

Además, aseguró que quiere sumar al cuerpo técnico a un ex seleccionado que le permita darle a la selección un mejor potencial. “Tengo clara la estructura y los roles del cuerpo técnico. La anunciaré en los próximos días. Me gustaría incorporar un ayudante portugués, que haya sido jugador de la selección. Va a ser importante para el cuerpo técnico y nos dará una aceleración para el fútbol portugués. No creo en sistemas. Creo que hay que sacar el talento para ganar partidos”.

“El portugués se adapta bien a ligas extranjeras. Siempre da un grado competitivo a su equipo. Me ilusiona mucho que el portugués pueda aportar una forma de jugar que sea ganadora y representativa de lo que es el futbolista portugués. Creo en el proyecto, en el jugador portugués y por eso tengo ilusión por cumplir los objetivos”, añadió.

Y sobre estos desafíos, el más próximo es el inicio del proceso de clasificación para la próxima edición de la Eurocopa. En marzo, el ahora equipo de Roberto Martínez deberá recibir como local a Liechtenstein por el Grupo J. Luego, deberá visitar Luxemburgo para enfrentar a la selección local.