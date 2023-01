El Betis de Pellegrini pierde a su lateral izquierdo: Álex Moreno alista su llegada a Aston Villa

El Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo sufre una nueva baja. El lateral izquierdo Álex Moreno está preparando su llegada a la Premier League después de que el Aston Villa iniciara las conversaciones para quedarse con los servicios del jugador.

En el club sevillano la posibilidad de que un jugador quedara fuera de la plantilla por una transferencia estaba presente. De hecho, Pellegrini había señalado el pasado sábado en conferencia de prensa que había conversado con el jugador “normalmente, como con todos. Como dije con Borja Iglesias, no es bueno pronunciarse sobre cosas que son rumores más que noticias. Álex tuvo la posibilidad de irse y decidió quedarse; está muy contento aquí. Vamos a ver qué pasa tanto con él como con otros jugadores que pueden sonar para que puedan partir. No me gusta especular”, reconoció en su momento, aunque ahora parece que el destino del jugador está sellado.

La idea del Aston Villa es complacer la necesidad que su nuevo técnico Unai Emery ha dispuesto para la segunda parte de la competición, donde busca reforzar la zona izquierda. Las negociaciones han avanzado de tal forma en los últimos días que el jugador ha quedado fuera del viaje del plantel a Arabia Saudita para disputar este jueves la semifinal de la Supercopa de España (16.00 horas de Chile).

Según ha informado ABC Sevilla, el Betis pedía 20 millones de euros para cerrar el traspaso del jugador catalán, aunque en la primera negociación la cifra ofrecida alcanzaba los diez millones de la moneda europea, más otros dos en variables.

Esta oferta no consiguió convencer a la dirigencia bética que continúa negociando para cerrar una venta por cerca de los 17 millones de euros. De concretarse todo, el cuadro de Manuel Pellegrini deberá iniciar las gestiones para reemplazar al lateral lo antes posible para evitar improvisar en lo que queda de campeonato.

Árbitro definido para la Supercopa

Otra novedad respecto al Betis es el nombre del árbitro que estará encargado de dirigir el encuentro entre el Real Betis y el Barcelona en Arabia Saudita. La Real Federación Española de Fútbol dio a conocer los nombres de los catorce jueces que dirigirán las semifinales.

Segú lo determinado, el réferi Carlos del Cerro grande será el principal y será asistido por Guadalupe Porras Ayuso y Gonzalo García González. El cuarto árbitro será Juan Luis Pulido Santana, mientras que en el VAR estarán Ignacio Iglesias Villanueva junto a Santiago Jaime Latre y Alejandro Muñiz Ruiz.

Del Cerro Grande ya ha arbitrado al Betis de Pellegrini y Bravo. Lo hizo en la octava fecha de la liga local, en el empate sin goles contra el Valladolid en el estadio Nuevo Zorrilla. Allí expulsó a Pezzela a los 35 minutos.