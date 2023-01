Un gol en dos años, sobrepeso y líos fuera de la cancha: el discreto balance en Brasil de Carlos Palacios, la gran apuesta del Colo Colo 2023

Carlos Palacios llega a Colo Colo desde Vasco da Gama.

El ex Unión Española retorna al fútbol nacional luego de no consolidarse en el gigante sudamericano, donde jugó en Inter de Porto Alegre y Vasco da Gama. Los datos dicen que, entre 2021 y 2022, solo fue titular en el 39% de los partidos que jugó. Además, el año pasado fue detenido tras ser acusado de amenazas a su ex pareja.