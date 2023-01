Mehssatou le da un portazo a Colo Colo: “No es una opción”

Nayel Mehssatou alcanzó a ser mencionado como una opción para reforzar a la defensa de Colo Colo. Los albos buscan un reemplazante para Óscar Opazo, quien optó por aceptar la propuesta de Racing y ya está en el equipo argentino. Incluso se reencontró con sus antiguos compañeros en el amistoso de este fin de semana. Sin embargo, el carrilero chileno de origen belga descartó de plano la posibilidad de vincularse al Cacique.

Mehssatou milita en el KV Cortrique y, al menos por el momento, no piensa en moverse de ahí. “Es cierto que hay interés de Colo Colo de Chile. Me encanta su interés, porque es el club más grande del país. He recibido muchos mensajes de seguidores entusiastas, pero en este momento me siento bien en KV Kortrijk y una transferencia no es una opción”, planteó el jugador en declaraciones al sitio Nieuwsblad.

Nayel Mehssatou, durante una práctica de la Selección en Barcelona. (Foto: @LaRoja)

El futuro

El carrilero establece, eso sí, que analizaría una propuesta de los albos en el futuro. La razón es, eminentemente, familiar. “A mi madre le gustaría que jugara allí. Ella es de Chile”, sostiene en la misma entrevista..

En ese contexto, siempre en el plano de lo hipotético, cierra su reflexión. “Nunca digas nunca en el fútbol, por supuesto, pero primero debería profundizar un poco más en su liga”, manifiesta.

Mehssatou incrementó considerablemente su participación en los duelos del KV Cortrique en la última campaña, en la que disputó 14 encuentros, aunque no marcó goles. En la Selección agregó otros cinco encuentros.

En el intertanto, los albos insisten en la negociación con Matías Catalán, quien pertenece a Talleres de Córdoba.