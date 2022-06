Plan anti Robbie Robinson: la estrategia de la Roja para evitar la fuga del belga Nayel Mehssatou

En la Selección Chilena destacan los primeros días de Nayel Mehssatou. El lateral derecho de 19 años, que sumó su primera presentación en la derrota de la Roja ante Corea del Sur, en el amistoso que marcó el debut de la era Berizzo, poco a poco se integra a un proceso que busca regeneración. El hijo de madre chilena y padre marroquí, pese a haber defendido a las juveniles de Bélgica, optó finalmente por ponerse la camiseta del país sudamericano.

Lo cierto es que el proceso para reclutar a Mehassatou comenzó hace varios años. En 2019, bajo las órdenes de Cristian Leiva, el lateral que hoy defiende al Kirtrijk sumó sus primeras participaciones en la Sub 19 de Chile. Luego de sumar un par de encuentros, el futbolista pidió tiempo para pensar bien la decisión que marcaría su futuro. Bélgica, por esos años, ya lo seguía y le invitaba a sumarse a su combinado.

Frente a tal escenario, en la Roja fueron cautos al momento de nominarlo. En la memoria de los personeros de Quilín aún sigue dando vuelta la fuga de Robbie Robinson, el estadounidense que aceptó jugar por Chile, e incluso se concentró en Juan Pinto Durán, en la previa a una gira amistosa, pero que finalmente terminó huyendo. Abandonó Juan Pinto Durán, sin ningún tipo de explicación. “Tal vez al pueblo chileno no le gustó, pero es mi carrera y yo tomo mis propias decisiones. Si eso me ayuda o me hace daño, lo que sea, pero soy responsable de mí mismo y soy un hombre, así que creo que hice lo correcto”, sostuvo el atacante de 23 años, en una entrevista concedida en su país.

Francis Cagigao, el director deportivo, analizó todas las variables antes de iniciar el proceso que involucraba a Nayel Mehssatoul. No quería otro caso similar al de Robbie Robinson. Es por esto, que el hispano se reunió con el futbolista y su agente para conocer sus intenciones. Lo hizo vía zoom y aprovechó la última gira que realizó por Europa para transmitirle personalmente su deseo de que defendiera a la Roja, y no a Bélgica o Marruecos.

El español le hizo una presentación al futbolista en la que proyectó su futuro en la Selección. Le mostró los desafíos que se asoman para la Roja de la mano de Eduardo Berizzo. Luego de esta charla, ambas partes se dieron siete días para tomar una decisión.

Al mismo tiempo, el departamento de Scouting y Análisis de la ANFP, que hoy conduce Marko Biskupovic, elaboró un análisis profundo, que reunía data técnica y física. Se incluyó informes testimoniales objetivos para luego realizar un dossier de comportamiento, carácter y datos de cómo se entrenaba en su club y cómo era la relación con sus compañeros. Todos los exámenes arrojaron resultados positivos.

Ya con el sí del futbolista, la Selección lo nominó para los duelos de la Copa Kirin. Según cuentan a El Deportivo, Berizzo está contento con su aporte futbolístico. Y también con su adaptación, de la que se ha encargado personalmente. El DT maneja el francés, idioma que aprendió en su paso por el fútbol galo, lo que lo ha ayudado a relacionarse con el futbolista. En el plantel, en tanto, Ben Brereton lo ha integrado aprovechando que ambos hablan inglés.

“El chico es inteligente y se integró bien. Entrena y trabaja bien. Es un futbolista listo, aprende rápido. Estar muchos años en un Club como el Anderlecht se nota. Tiene esa escuela de trabajo de un club grande europeo”, dicen desde el interior de la Selección.

En conferencia de prensa, Mehassatou entregó detalles de su adaptación al Equipo de Todos. “Mis primeros días fueron muy buenos. Todos los jugadores trataron de hablar conmigo, en español o en inglés”, dijo.

“Hicieron su esfuerzo, con Ben Brereton me pude comunicar en inglés y el técnico me habló en francés también. Todos fueron muy amables y cariñosos conmigo”, complementó el lateral.

La Roja suma un nuevo valor a sus filas. Hasta hoy, en la Roja, celebran la incorporación de un lateral derecho que promete tomar, o al menos aparecer como una alternativa, el relevo de Mauricio Isla.