“Nos pidió ser desconvocado; me alegro que haya elegido a Chile”: la historia de años tras la nominación de Nayel Mehssatou, el belga que sorprende en la lista de Roja

La nómina para enfrentar la Copa Kirin, que se desarrollará entre el lunes 30 de mayo y el martes 14 de junio, dejó un nombre que no pasó inadvertido. Nayel Mehssatou Sepúlveda, quien nació en Bruselas hace 19 años y es hijo de madre chilena y padre marroquí, representará al combinado máximo de la Roja por primera vez. El jugador ya participó en dos partidos con la Sub 17 de Chile en 2019 y otros cuatro con la Sub 18 belga en esa misma temporada. Su citación fue visada por la dirección técnica nacional y el cuerpo técnico de la federación de fútbol de Chile, que hoy lidera Patricio Ormazábal de manera interina. Se hizo pública el lunes 23 de mayo, pese a que a estas horas intentan cerrar el arribo de Eduardo Berizzo, principalmente porque la federación debía entregarla a la organización del torneo antes de las 00.00 horas de este lunes.

Nayel Mehssatou Sepúlveda (19 años) tuvo su primer acercamiento con la Roja cuando era Sub 17, en 2019. Participó en una gira de amistosos con el equipo que comandaba Cristián Leiva. Jugó frente al Rayo Vallecano, en la victoria por 2-0 y, posteriormente, pidió ser desconvocado. Así lo recuerda Leiva, al ser consultado por El Deportivo. “Después del partido con Rayo Vallecano nos pidió ser desconvocado. Lo hablamos con sus padres. Ellos nos manifestaron que querían tomar bien la decisión, sabiendo que también podía jugar por Bélgica o Marruecos. Sus padres eran súper preocupados por el muchacho. No sabían, incluso, si se iba a dedicar al fútbol o a los estudios. Yo les di todas las libertades, les dije que lo pensaran bien y les entregué los consejos que uno conversa con los chicos. Me alegra mucho que se haya decidido a jugar por Chile”, dice el estratega.

Luego de separarse de la Roja, Nayel sumó minutos en las selecciones menores de Bélgica. Alcanzó a disputar cuatro encuentros. Hoy, sin embargo, optó por jugar por la selección chilena. “Es un jugador que entró muy bien en el grupo. Es educado, muy educado. Ese grupo de la Sub 17 era súper sano, lo recibieron súper bien. Es un futbolista que le pega bien al balón, es bastante hábil. Puede jugar como lateral por la derecha, pero lo veo más como volante. Puede ser un aporte”, analiza Leiva.

En una entrevista concedida a El Deportivo hace tres años, el futbolista ya anticipaba el aporte que le podía entregar a la Roja. “Soy un jugador completo”, decía. Y enumeraba sus virtudes: “Buena visión de juego, ambidiestro, de buen remate y gran técnica”. Por la forma de jugar, definía como su espejo a Miralem Pjanić, de la Juventus, y también a Arturo Vidal.

La Roja suma una nueva apuesta. Se asume que el recambio, de cara a las Eliminatorias, asomará como uno de los principales desafíos del entrenador que asuma la Selección durante los próximos días.