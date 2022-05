Colo Colo, duro contra los violentistas que lo dejaron sin público ante Fortaleza: “Los verdaderos hinchas no son los que se creen más importantes que el fútbol”

Colo Colo alza la voz contra los violentistas que lo dejaron sin la posibilidad de recibir público en el decisivo partido frente a Fortaleza, que definirá el futuro del equipo de Gustavo Quinteros en la Copa Libertadores. A través de un comunicado, Blanco y Negro aborda la situación, rechaza las actuaciones de quienes lo metieron en el problema y llama a los fanáticos a no acercarse a las inmediaciones del Monumental, con la finalidad de evitar nuevos inconvenientes y sanciones.

“Por culpa de unos pocos, miles de gritos quedarán postergados. Esperamos celebrar y seguir avanzando en el torneo, porque nuestro sueño está intacto. Pero lamentamos que un grupo de mal llamados hinchas nos priven de vivir juntos este momentos”, parte sosteniendo el comienzo de la dura misiva.

Críticas frontales

Los reproches continúan. Y con el mismo nivel de energía. “El apoyo incondicional debe ser permanente. Los verdaderos hinchas no son los que se creen más importantes que el fútbol. No son los que se suben a lugares que no está permitido, ni los que agreden al hincha rival, ni los que dañan nuestro estadio o provocan desmanes en las concentraciones. Menos aún los que ingresan por medio de avalanchas, poniendo en riesgo a todo el resto, especialmente a niños y familias que también son parte de esta fiesta”, añaden los albos, en directa alusión a los incidentes que se produjeron antes, durante y después del duelo frente a River Plate y que motivaron la drástica decisión de la Conmebol. “No son los que lanzan objetos a la cancha ni ingresan fuegos artificiales no permitidos. A esas personas, sencillamente, no las queremos más en el estadio Monumental”, continúan.

Finalmente, plantean un compromiso y una petición. “Trabajaremos duramente en la protección de los verdaderos hinchas y en la salida de aquellos que no comparten los valores institucionales y que, al contrario, perjudican al equipo con sus actitudes. Sabemos que serán millones los que desde sus casas estarán apoyando al equipo. Les recordamos que hoy no los podemos recibir en el Monumental. No nos arriesguemos a castigos más severos. Estamos seguros de que nuestros jugadores entregarán todo para volver a encontrarnos en la siguiente fase”, sentencian.