Solo el triunfo sirve: Colo Colo sale a buscar la clasificación y un millonario premio en un Monumental sin público

No hay margen de error. Lo único que le sirve a Colo Colo es ganarle esta tarde (18.00) a Fortaleza en el Estadio Monumental, en el último partido del Grupo F de la Copa Libertadores. Cualquier otro resultado, dejará al Cacique en el tercer lugar, conformándose con acceder a la Copa Sudamericana.

Ambos equipos llegan con un trayecto completamente opuesto en el certamen, ya que el elenco brasileño logró rescatar un empate en su casa ante River Plate y luego venció como visita a Alianza Lima, cosas que los albos no pudieron conseguir, pues apenas empataron ante los peruanos (1-1) y fueron vapuleados por los millonarios en Buenos Aires (4-0). Este último resultado terminó inclinando la tabla hacia el cuadro de Juan Pablo Vojvoda, que tiene los mismos puntos que el subcampeón chileno, pero cuenta con una mejor diferencia de gol (0 versus -3).

A pesar de eso, Gustavo Quinteros se muestra tranquilo y confiado. “Nos toca definir en nuestra casa contra un rival que juega bien, pero no es el más fuerte del grupo. No es que tengamos que ir a definir a Brasil, Argentina o Colombia. Si jugamos a nuestro mejor nivel, vamos a tener todas las posibilidades de ganar. En Copa Libertadores jugamos muy bien, excepto medio tiempo. Solo tenemos que volver a nuestro nivel. Ojalá podamos superar esos pequeños detalles que nos han jugado en contra; que podamos estar más atentos y tratar de que los detalles sean a favor nuestro”, señaló el entrenador.

En ese sentido, el elenco de Vojvoda llega en un mal momento en el torneo local, donde es el colista del Brasileirao. No obstante, el exadiestrador de La Calera espera revertir esa imagen en el contexto internacional. “Nos ha faltado eficiencia de cara a gol. Los dos equipos se juegan una clasificación importante. Tenemos que hacer un partido inteligente, con nuestro funcionamiento, defendiendo bien y atacando bien”, planteó.

Además de lo futbolístico, una de las complicaciones que los albos van a encontrar es el hecho de no contar con público tras la suspensión que les aplicó la Conmebol por el mal comportamiento del público en el partido frente a River Plate, el pasado 27 de abril. El mismo DT lamentó la situación. “Vamos a tener que encontrar la motivación que te la da la gente. Es algo terrible para nosotros. No tengo duda de que la gente levanta el ánimo de los jugadores o puede revertir cualquier situación adversa. Lamentablemente, no vamos a contar con la gente, por muy poquita que no se ha portado bien. Ojalá, en los próximos partidos, empecemos a portarnos mejor y seamos más vivos y más inteligentes para que estén siempre con nosotros. Porque nosotros la necesitamos a la gente”, advirtió.

La gran duda para el encuentro de hoy es la presencia de Emiliano Amor. El defensa sigue con molestias físicas por una tendinopatía en los peroneos. Sin embargo, Quinteros lo esperará hasta el final. “Lo vamos a tener en cuenta hasta horas antes del partido. Hoy entrenó en forma diferenciada con un poco de molestias. Entrenamos con una posible variante y tenemos opciones para reemplazarlo. Si lo tenemos que reemplazar no creo que tengamos problemas”, explicó. Y apuntó: “Vamos a tratar de que, si entra a jugar, esté con confianza y no sienta dolor. Si está con confianza y no siente dolor, es probable que empiece el partido”.

En tanto, Jeyson Rojas asoma como el más probable reemplazante del suspendido Óscar Opazo. Mientra que los brasileños no contarán con el central Marcelo Benevenuto y el volante ofensivo Matheus Vargas.

El botín en juego

El mal comportamiento del público ya hizo perder a Colo Colo casi $ 400 millones por conceptos de recaudación y las multas asociadas. Es por eso que avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores aparece como un imperativo, ya que por acceder a dicha ronda el premio es de US$ 1.050.000. Mientras que, en caso de no superar a Fortaleza, los albos cobrarán US$ 500 mil por ingresar a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

De todos modos, el técnico del cuadro popular pidió reforzar al equipo para enfrentar todos los frentes. “El objetivo es claro, es salir campeón nacional. Se han ido un montón de jugadores. Se fueron más que los que llegaron y ahora debemos incorporar jugadores. Tienes la Libertadores o Sudamericana, Copa Chile y tienes que salir campeón del Torneo Nacional”, insistió el DT, quien evita hablar de fracaso en caso de no lograr el premio mayor. “Esa palabra no tiene cabida en este momento”, sentenció.