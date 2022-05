Carlos Yazbek, el empresario que destapó el caso de Byron Castillo: “Tenemos pruebas de muchas cosas más; en la vida hay que ser leal”

La denuncia de Chile sobre la nacionalidad de Byron Castillo tiene su antecedente en un problema entre empresarios. Fue el abogado Luigi García, quien mostró las primeras pruebas sobre el supuesto nacimiento del lateral, fijado en Colombia. El licenciado patrocina la causa por estafa del empresario ecuatoriano Carlos Yazbek, quien demandó al jugador y al club ecuatoriano Norteamérica, tras la venta del 50% de los derechos económicos del jugador. “Están aduciendo que Byron es colombiano, pero para llegar a comprobarlo tienen que hablar con mi abogado, quien tiene la información necesaria”, dice a El Deportivo el ex representante del defensor de Barcelona de Guayaquil.

El litigio que usted mantiene con Byron Castillo sacó a la luz el tema de la nacionalidad del jugador…

A ver, nosotros tenemos pruebas de muchas cosas más. El tema de la nacionalidad y las Eliminatorias lo maneja la federación, no Byron Castillo. Acá el tema es que tiene documentos ecuatorianos y lo que están tratando de averiguar es si nació en Colombia.

¿Y de qué trata esa demanda?

Tengo una demanda en contra de Castillo por el 50% de los derechos económicos de su pase. Hay temas contradictorios respecto de su nacionalidad. Tengo documentación que acredita todo esto. En la vida hay que ser leal. Yo siempre he tenido el 50% de los derechos del jugador. Hace más de cuatro años. Fue el empresario del club donde estaba él, Norteamérica, de Zambrano, ese delincuente. Él se quedó con la otra mitad. Ellos hicieron una doble venta y eso es penado por la ley.

El abogado Luigi García, quien patrocina su causa, dice que existe una acusación en la Fiscalía ¿es cierto eso?

El doctor García tiene documentos que, en su momento, los hará válidos para que las cosas se aclaren. Uno de estos días habrá una declaración de Byron, quien está citado a la Fiscalía.

¿Cuál es su motivación?

Todo esto también pasa por un tema económico. Nosotros hicimos una gran inversión en el jugador y después veremos cuál es el camino. Se puede dar una información, pero se debe dar algo a cambio.

Carlos Yazbek, empresario ecuatoriano, dice tener pruebas sobre la nacionalidad del jugador Byron Castillo.

¿Cuánto cuesta el pase del jugador?

En este momento, el pase de Byron Castillo está tasado en 5 millones de dólares. Ellos pueden perder más que eso si no llegan a un acuerdo con nosotros. Si hay alguien que me quiera devolver un porcentaje de la plata que yo he perdido, yo puedo pasar esa información que es muy certera. La documentación que tengo es única, exclusiva y original.

¿Pero es cierto que nació en Colombia?

Entonces, ¿cómo es la situación?

En el fútbol hay mucha mafia, se manejan de muchas formas. Son intereses económicos que están en juego, si alguien quiere conversar con nosotros, les podemos dar mucha información. Si es la federación chilena o cualquier persona, sólo tenemos que hablar. Usted verá que, si yo puedo poner algunas cosas claras, tendría hasta que salir de mi país. Echarse un país encima es difícil en la vida. Nos podemos encontrar en un país neutro o, si es necesario que yo viaje y me hacen una buena propuesta, yo y mi abogado estamos dispuestos a llegar a un acuerdo.

¿Habla en serio?

Claro. Yo tengo las pruebas que ustedes los chilenos necesitan para que ganen mucho dinero y que hagan muchas cosas.

¿Lo han llamado de la federación chilena?

No, para nada. Si me llaman podríamos ver el tema. Soy la única persona que, verdaderamente, tengo documentos.

¿Se enteró que la federación ecuatoriana pidió una prórroga?

De diez que le dieron, pidió cinco días más. Pero yo no voy a conversar con ellos, es la verdad. Quisieron contactarme, pero no conversaré con ellos. Tuvieron mucho tiempo para hablar conmigo para arreglar esto y nunca lo hicieron. Por eso tuve que recurrir a la justicia ordinaria.

¿Esas pruebas que usted tiene demuestran que Ecuador tiene mucho qué perder?

Por supuesto que sí. Imagínese, si las cosas no nacen bien, después todo termina mal. Ahora no hablaré con ellos.

¿Y si lo llamaran de Chile?

Sí, con Chile sí hablaría.

Cómo ecuatoriano le puede afectar…

Indudablemente, por eso a mí me gustaría hacer las cosas bien hechas.

¿Pero Castillo es colombiano?

Yo soy el único que tiene documentos en Ecuador. Soy quien puede demostrar la verdad de todo esto. No le diré nada por teléfono, solo le diré que en el momento propicio lo demostraré. Todo el mundo puede decir lo que sea, pero pocos los pueden demostrar.