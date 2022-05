Andy Murray ‘diagnostica’ a Mito Pereira: “Lo que lo pone nervioso es la posibilidad de ganar un evento prestigioso en el deporte que ama”

La búsqueda de explicaciones para lo que le sucedió a Mito Pereira en el último hoyo del Championship, el segundo major de la temporada, en el que pudo inmortalizarse en la historia del golf, no se ha detenido. Parte en el propio oriundo de Pirque, se extiende a su sicólogo y, ahora, abarca también a connotados especialistas de otras disciplinas. Uno de ellos es el tenista Andy Murray, quien alude al chileno en el marco de una discusión con su colega Mardy Fish, respecto de la decisión de que Wimbledon no otorgue puntos para la clasificación mundial, debido al bloqueo de los organizadores a los tenistas rusos y bielorrusos en el marco de la invasión a Ucrania.

Murray defiende la tesis de que el prestigio que otorga triunfar sobre el césped londinense es mucho más relevante que los puntos que otorga para la clasificación mundial. Es en ese contexto que alude al golf, uno de los deportes que dice seguir, y, especialmente, al desenlace que tuvo la participación del chileno en el certamen de la última semana, en el que terminó en la tercera posición.

Andy Murray celebra un punto en Indian Wells.

“Prefiero jugar por los puntos, absolutamente, pero no es el principio ni el final. ¿Crees que los mejores golfistas seguirían disputando The Masters si no hubieran puntos? ¿Habría preferido Mito Pereira ganar el Championship y no finalizar tercero? Podría estar equivocado, pero creo que ningún jugador de tenis que sirviera para un título de Slam, ningún futbolista que cometiera un penalti en una tanda de penales de la Copa del Mundo o ningún golfista jugando en el hoyo 18 de un major estaba pensando en conseguir puntos”, sostiene.

La presión

Es en esa línea que Murray roza el diagnóstico para la experiencia que vivió Pereira. Incluso, se anima a deslizar una tesis. “Lo que los pone nerviosos, en mi opinión, es la posibilidad de ganar un evento histórico, prestigioso en el deporte que aman y han entrenado la mayor parte de su vida, no pensar en los puntos de clasificación”, plantea.

En ese contexto, extrapolando el análisis a su especialidad, lanza su postulado respecto de lo que debería suceder en el tercer Grand Slam de la temporada, aún sin la disputa de unidades que, habitualmente, eran valiosas para el ranking. “Creo que los jugadores reflejarán eso en las canchas de Wimbledon”, aventura.