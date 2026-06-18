DT de Sudáfrica estalla tras sufrir dos expulsiones en el debut y carga contra Argentina: “Con Messi no hubo ni VAR”

Lionel Messi se robó todas las miradas luego de anotar un triplete en la victoria de Argentina sobre Argelia, por 3-0, en una actuación del zurdo que quedará en la historia. No obstante, la jornada no estuvo exenta de las críticas luego de una polémica falta del 10.

Cuando el encuentro estaba 1-0, el rosarino le propinó un planchazo al defensor Aïssa Mandi. La jugada desató las protestas de los africanos, mientras que el árbitro Szymon Marciniak desestimó cualquier tarjeta.

Los cuestionamientos no tardaron en llegar, generando un intenso debate. Por otra parte, la jugada también generó dardos en pleno Mundial. Hugo Broos, técnico de Sudáfrica, estalló por lo sucedido.

En conferencia de prensa, el entrenador confirmó la sanción de tres partidos del volante Themba Zwane, una de las dos expulsiones que sufrieron los africanos en la derrota con México en el debut. La otra fue de Sphephelo Sithole.

Hugo Broos, técnico de Sudáfrica, cargó contra Messi y Argentina (Xinhua/Lucio Tavora) (ra) (ce) Lucio Tavora

Los dardos de Broos a Messi

Broos cuestionó la severa sanción de Zwane y utilizó la entrada de Messi como argumento, cuestionando la decisión en torno al astro transandino. “La tarjeta roja es demasiado severa. No creo que se la mereciera. Cuando veo lo que pasó ayer con Messi, entonces, no estoy de acuerdo. Creo que con Messi no hubo ni VAR”, aseguró.

“El jugador mexicano está bloqueando a mi jugador. No está pensando en el balón, solo está sujetando a Themba. Y Themba intenta superarlo, le pasa el brazo por encima del hombro, no le da un codazo. ¿Tres partidos de suspensión? ¡Lo siento, pero es demasiado severo!“, reclamó el DT de Sudáfrica.

Por otra parte, también le bajó el perfil a las críticas tras la derrota en el estreno: “Llevo 40 años ⁠como entrenador y sé que las críticas forman ​parte del trabajo. Así que, por el ‌momento, me critican, pero la ‌gente tiene que saber. Y para aquellos que ⁠aún no lo sepan, yo lo hago a mi manera”, aseguró en conferencia de prensa.

“Nunca hago caso de las tonterías de las ​redes sociales. ‌Nunca escucho a quienes se creen lo suficientemente importantes como para criticar al equipo. Cuando recuerdo y veo lo que ellos lograron antes, creo que sería mejor que se callaran”, añadió sobre los futbolistas retirados que se convierten en comentaristas. “Sé qué falló frente a México. Los jugadores lo saben y eso es lo más importante; por lo demás, lo haré a mi manera”, insistió.

Ahora, Sudáfrica se medirá ante República Checa en su segundo partido del Grupo A, este jueves 18 de junio.