SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    DT de Sudáfrica estalla tras sufrir dos expulsiones en el debut y carga contra Argentina: “Con Messi no hubo ni VAR”

    Hugo Broos, estratega de los africanos, criticó duramente la sanción de tres fechas para Themba Zwane, uno de los dos futbolistas que vieron la roja en la derrota ante México. El entrenador cargó directamente contra el astro transandino al comparar las jugadas.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Lionel Messi pide disculpas tras la falta sobre Aissa Mandi. Foto: Xinhua/Li Ming.

    Lionel Messi se robó todas las miradas luego de anotar un triplete en la victoria de Argentina sobre Argelia, por 3-0, en una actuación del zurdo que quedará en la historia. No obstante, la jornada no estuvo exenta de las críticas luego de una polémica falta del 10.

    Cuando el encuentro estaba 1-0, el rosarino le propinó un planchazo al defensor Aïssa Mandi. La jugada desató las protestas de los africanos, mientras que el árbitro Szymon Marciniak desestimó cualquier tarjeta.

    Los cuestionamientos no tardaron en llegar, generando un intenso debate. Por otra parte, la jugada también generó dardos en pleno Mundial. Hugo Broos, técnico de Sudáfrica, estalló por lo sucedido.

    En conferencia de prensa, el entrenador confirmó la sanción de tres partidos del volante Themba Zwane, una de las dos expulsiones que sufrieron los africanos en la derrota con México en el debut. La otra fue de Sphephelo Sithole.

    Hugo Broos, técnico de Sudáfrica, cargó contra Messi y Argentina (Xinhua/Lucio Tavora) (ra) (ce) Lucio Tavora

    Los dardos de Broos a Messi

    Broos cuestionó la severa sanción de Zwane y utilizó la entrada de Messi como argumento, cuestionando la decisión en torno al astro transandino. “La tarjeta roja es demasiado severa. No creo que se la mereciera. Cuando veo lo que pasó ayer con Messi, entonces, no estoy de acuerdo. Creo que con Messi no hubo ni VAR”, aseguró.

    “El jugador mexicano está bloqueando a mi jugador. No está pensando en el balón, solo está sujetando a Themba. Y Themba intenta superarlo, le pasa el brazo por encima del hombro, no le da un codazo. ¿Tres partidos de suspensión? ¡Lo siento, pero es demasiado severo!“, reclamó el DT de Sudáfrica.

    Por otra parte, también le bajó el perfil a las críticas tras la derrota en el estreno: “Llevo 40 años ⁠como entrenador y sé que las críticas forman ​parte del trabajo. Así que, por el ‌momento, me critican, pero la ‌gente tiene que saber. Y para aquellos que ⁠aún no lo sepan, yo lo hago a mi manera”, aseguró en conferencia de prensa.

    Nunca hago caso de las tonterías de las ​redes sociales. ‌Nunca escucho a quienes se creen lo suficientemente importantes como para criticar al equipo. Cuando recuerdo y veo lo que ellos lograron antes, creo que sería mejor que se callaran”, añadió sobre los futbolistas retirados que se convierten en comentaristas. “Sé qué falló frente a México. Los jugadores lo saben y eso es lo más importante; por lo demás, lo haré a mi manera”, insistió.

    Ahora, Sudáfrica se medirá ante República Checa en su segundo partido del Grupo A, este jueves 18 de junio.

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoFútbolFútbol InternacionalSelección de SudáfricaSelección ArgentinaLionel MessiHugo BroosThemba Zwane

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Zandra Parisi y acusación constitucional contra Grau: “Para mí es una pérdida de tiempo”

    Las claves de la serie Star City (o todo lo que nunca supimos del programa espacial de la URSS)

    Trump dispara acciones de Intel tras anuncio sobre acuerdo con Apple para fabricar chips en EE.UU.

    Elecciones Perú: Keiko Fujimori adelanta por poco más de 39 mil votos a Roberto Sánchez

    Huían con joyas robadas: seis detenidos tras violento choque en La Reina

    Sujetos atacan con arma cortopunzante a menor de edad en la comuna de Renca

    Lo más leído

    1.
    Con Luis Díaz como factor clave: Colombia sufre para derribar a Uzbekistán en el cierre de la primera fecha del Mundial

    Con Luis Díaz como factor clave: Colombia sufre para derribar a Uzbekistán en el cierre de la primera fecha del Mundial

    2.
    El problema familiar que desató el llanto de Messi tras su primer gol contra Argelia: “No está bien”

    El problema familiar que desató el llanto de Messi tras su primer gol contra Argelia: “No está bien”

    3.
    Exfutbolista mexicano lapida a su selección: “En el tema físico da la impresión de que no se puede competir”

    Exfutbolista mexicano lapida a su selección: “En el tema físico da la impresión de que no se puede competir”

    4.
    ¿Era roja? La dura plancha de Lionel Messi que no fue sancionada en el partido entre Argentina y Argelia

    ¿Era roja? La dura plancha de Lionel Messi que no fue sancionada en el partido entre Argentina y Argelia

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)
    Paula

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 18 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 18 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Actividades y horarios en los cementerios para conmemorar el Día del Padre

    Actividades y horarios en los cementerios para conmemorar el Día del Padre

    Dónde y a qué hora ver a Uzbekistán vs. Colombia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Uzbekistán vs. Colombia en TV y streaming

    Zandra Parisi y acusación constitucional contra Grau: “Para mí es una pérdida de tiempo”
    Chile

    Zandra Parisi y acusación constitucional contra Grau: “Para mí es una pérdida de tiempo”

    Huían con joyas robadas: seis detenidos tras violento choque en La Reina

    Sujetos atacan con arma cortopunzante a menor de edad en la comuna de Renca

    Trump dispara acciones de Intel tras anuncio sobre acuerdo con Apple para fabricar chips en EE.UU.
    Negocios

    Trump dispara acciones de Intel tras anuncio sobre acuerdo con Apple para fabricar chips en EE.UU.

    En primera reunión con Warsh como presidente, la Fed se abre a un alza de tasas para este año y los mercados retroceden

    Patricio Rojas: “El Banco Central va a tener la posibilidad de bajar la tasa de interés en 25 puntos en la última parte del año”

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética
    Tendencias

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Todas las regiones de Chile tendrán lluvia hoy: revisa los sectores afectados

    “Mucho Lucho”: Colombia y el mundo se rinden ante Luis Díaz luego del triunfo sobre Uzbekistán en el debut
    El Deportivo

    “Mucho Lucho”: Colombia y el mundo se rinden ante Luis Díaz luego del triunfo sobre Uzbekistán en el debut

    DT de Sudáfrica estalla tras sufrir dos expulsiones en el debut y carga contra Argentina: “Con Messi no hubo ni VAR”

    En pleno Mundial 2026: Jürgen Klopp sorprende con camiseta de la Roja en su cumpleaños

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Las claves de la serie Star City (o todo lo que nunca supimos del programa espacial de la URSS)
    Cultura y entretención

    Las claves de la serie Star City (o todo lo que nunca supimos del programa espacial de la URSS)

    Marineros celebrará los 10 años de “O Marineros” con un show especial en Blondie

    Carlo Ginzburg: muere el fundador de la microhistoria que dio voz a los desclasados

    Elecciones Perú: Keiko Fujimori adelanta por poco más de 39 mil votos a Roberto Sánchez
    Mundo

    Elecciones Perú: Keiko Fujimori adelanta por poco más de 39 mil votos a Roberto Sánchez

    China aplaude la firma del preacuerdo entre EEUU e Irán y pide a las partes, incluido Israel, actuar “por la paz”

    Estados Unidos exige una OTAN “de línea dura” y avisa de que señalará en público a los aliados que no gasten lo suficiente

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago
    Paula

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)