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    Agustín Iglesias: “Me hace falta ver más a la ministra de Seguridad y menos al ministro de Hacienda”

    En el programa de streaming de La Tercera, el alcalde de Independencia aseguró que el gobierno "está al debe" en poner la agenda de seguridad como primera prioridad.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

    El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, advirtió -en entrevista con Juan Andrés Quezada y Rodrigo Álvarez- que si el gobierno “no cambia las cosas que dijeron que iban a cambiar” en seguridad, “la paciencia se va a agotar y eso va a golpear fuertemente” a La Moneda.

    ¿Cree que su comuna es más segura desde que comenzó el gobierno de Kast?

    Es muy temprano para decir eso.

    ¿Muy temprano porque no ha visto cambios?

    Porque llevamos poco tiempo. Lo que sí diría es que echo de menos más protagonismo del tema de seguridad en el gobierno, que es su punto de flotación. La gente eligió al Presidente Kast por el combate a la migración irregular y al delito, en este punto no hay paciencia o es donde se agota muy rápido. Si es que no hay resultados, si no hay aviones que salgan del país (con migrantes irregulares), si no cambian las cosas que dijeron que iban a cambiar, la paciencia se va a agotar y eso va a golpear fuertemente a este gobierno.

    En entrevista con La Tercera, la ministra Trinidad Steinert dijo que no se podían mostrar resultados inmediatamente. ¿Cuál es su plazo?

    Pedir tiempo en seguridad y en migración es razonable. El problema, más que de resultados, es de protagonismo. El ministro de Hacienda ha tenido mucho más protagonismo que la ministra de Seguridad. Me hace falta ver más a la ministra de Seguridad y menos al ministro de Hacienda. (...) El plan de emergencia de seguridad sigue siendo el más importante. Por eso el protagonismo excesivo del ministro Quiroz versus la ministra Steinert es poco entendible.

    ¿Está al debe el gobierno en que haya más protagonismo del tema de seguridad?

    Está al debe en ponerlo como su primera prioridad.

    ¿En qué tono irían los alcaldes oficialistas a la reunión con el Presidente?

    La preocupación que tenemos es qué va a pasar con las contribuciones, lo que nos importa es que los recursos se repongan. (...) Con medidas de compensación o mitigación.

    Independencia hizo noticia por el hallazgo de la venta de parches de fentanilo en una feria libre.

    Hemos hecho decomisos constantemente. De las seis ferias libres de Independencia tenemos identificadas cuatro donde se venden medicamentos ilegales, que es un delito. Encontrar fentanilo en una feria no es común y por eso este decomiso es importante. Espero que avancemos en la investigación lo antes posible con las policías para saber de dónde proviene y poder retirarlo de circulación. Fue una sorpresa para la PDI. Es inédito.

    Más sobre:Desde la RedacciónAgustín IglesiasIndependenciaSeguridadFentanilo

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