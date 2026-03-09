Corte Suprema acoge querella de capítulos contra exministra Verónica Sabaj desestimando alegaciones de la defensa

La Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó la querella de capítulos contra la exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, indagada por diversas conductas irregulares cometidas durante el ejercicio de sus funciones, en una de las varias aristas del llamado caso Audio.

El máximo tribunal revisó la apelación de la defensa de la exjueza, luego que la Corte acogiera la querella del Ministerio Público en su contra el 27 de enero, donde señalan que “los antecedentes existentes en la investigación y acompañados en la querella de capítulos son suficientes para decretar su admisibilidad en todos sus extremos”.

Tras ello, la defensa inició su proceso de apelación ante la Corte Suprema, que entregó este lunes la sentencia acogiendo la acción judicial y apuntando que “resultan desestimadas las alegaciones formuladas por la defensa. Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 427 del Código Procesal Penal, se confirma la sentencia apelada de veintisiete de enero de dos mil veintiséis, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago”.

Dentro del recurso de apelación de la defensa, se solicitó al máximo tribunal declarar que “no existe mérito suficiente” para admitir los capítulos de la querella.