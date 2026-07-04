Taylor Swift y Travis Kelce se casaron en el Madison Square Garden de Nueva York

La cantante estadounidense Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce se casaron en el Madison Square Garden de Nueva York, según confirmó en un comunicado Tree Paine, la publicista de Swift desde hace mucho tiempo.

De acuerdo con Paine, la pareja lució trajes de boda de Christian Dior Alta Costura y zapatos de Christian Louboutin para la ceremonia que fue oficiada por el comediante y amigo por largo tiempo de Swift, Adam Sandler, ante 1.000 invitados, según consignó CNN.

“La ceremonia unió a ambas familias y fue oficiada por su amigo Adam Sandler”, aseguró el comunicado que anunció el matrimonio, detallando que los novios no tuvieron damas de honor. En cambio, sí hubo padrinos: el hermano menor de Swift, Austin, y el hermano de Kelce, Jason.

Antes de la ceremonia, se vio llegar al estadio ubicado en el corazón de Manhattan a distintas figuras del espectáculo y el deporte, desde los cantantes Benson Boone y Ed Sheeran, hasta los actores Hugh Grant, Ethan Hawke y Jennifer Lopez.

Esto mientras una multitud de fanáticas y fanáticos se congregó a las afueras del recinto durante todo el día, con la esperanza de ver a los invitados y desearles felicidad a la pareja, de acuerdo con la BBC.

El grupo fue custodiado por un gran contingente policial mientras soportaba el calor que afectó durante el día a la Gran Manzana.

Justo antes de que Paine confirmara a los medios el enlace de la cantautora y el jugador de los Kansas City Chiefs, aparecieron carteles en distintas partes del centro de Nueva York que decían “¡JUST&T MARRIED!”, haciendo referencia a las iniciales de Taylor y Travis. Uno de ellos apareció justo sobre el Madison Square Garden.

Confirmación de matrimonio de Taylor Swift y Travis Kelce. Captura de pantalla.

En ese momento, el estadio publicó en su cuenta en la red social X: “Es una historia de amor”, a propósito de Love Story, una de las canciones más conocidas de Swift.

La celebración de la boda comenzó a las 16.30 de la tarde (misma hora de Chile) y se esperaba que la fiesta posterior se prolongara hasta la madrugada.

Según informó The New York Times, la legendaria cantante Stevie Nicks (Fleetwood Mac), amiga de toda la vida de Swift, actuaría con ella a lo largo de la noche.

Tal como destacó CNN, la boda se concretó tras semanas de intensa especulación sobre cómo y dónde celebraría la pareja la que se ha convertido en “la boda real de Estados Unidos”.

Los rumores apuntaban a diferentes lugares para el gran día, desde la casa de la intérprete en Rhode Island hasta el Madison Square Garden, aunque en los últimos días este último lugar ya estaba repleto de preparativos que culminaron este viernes con la llegada de los invitados.

Los ahora esposos comenzaron su relación en 2023, luego de que Kelce diera a conocer su decepción por haber intentado regalarle una pulsera de la amistad a Swift en su concierto de la gira Eras Tour en Kansas City, pero se le negó el acceso a la estrella musical. Una acción que Swift describió más tarde como “de lo más metalera”.