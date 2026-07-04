Scaloni tras el triunfo de Argentina: “No sé si Cabo Verde es un gran equipo, pero dio el 200% y eso equipara las cosas”.

Argentina necesitó del tiempo suplementario para derrotar por 3-2 a Cabo Verde y avanzar a los octavos de final del Mundial. El técnico Lionel Scaloni valoró la respuesta de sus dirigidos y reconoció que el equipo transandino dejó aspectos por mejorar de cara a la llave ante Egipto.

“Hasta el partido el minuto 90, el equipo físicamente estaba bien. Al final Enzo (Fernández) se acalambró un poquito, después se recuperó y terminó otra vez acalambrado, pero ya no teníamos más ventanas. Cuando juegas con el corazón, como han jugado ellos, suples un montón la falta de aire y de oxígeno. Hoy el equipo dio una muestra de carácter”, afirmó.

Eso sí, adelantó que analizará el rendimiento para corregir los errores exhibidos ante el cuadro africano. “En caliente hay algunas cosas que seguramente tengo en la cabeza, otras no tanto. Las miraremos”, señaló.

Scaloni reconoce las dificultades que tuvo Argentina. Jia Haocheng

Scaloni también explicó su reacción tras el tercer gol argentino, convertido por Cristian Romero. Aseguró que, lejos de sentir alivio, seguía preocupado por el desarrollo del partido. “Cuando recibes ese golazo (2-2) te das cuenta de que se viene todo negativo y el equipo sigue y sigue. De alguna manera te preocupas y yo, que soy desconfiado siempre, pensé: ‘Acá esto no se terminó’. Estuve bastante más tranquilo de lo que parecía, pero los ataques del rival los recibes igual”, comentó.

El DT reveló que nunca creyó que el compromiso sería sencillo, pese a la diferencia de jerarquía entre ambos equipos. “Todos pensaban que iba a ser un paseo, pero nosotros éramos los primeros que sabíamos que no”, sostuvo.

Consultado sobre si a Argentina le pesó el cartel de favorita, Scaloni descartó esa posibilidad y defendió la actitud de sus futbolistas. “La responsabilidad no. A este equipo es difícil que le pese. Podemos debatir si juega bien o mal, eso sí. Tampoco se puede jugar siempre bien. El rival te estudia, te mira”, indicó.

Destacó que la Albiceleste nunca dejó de buscar el triunfo y atribuyó parte de las dificultades a las condiciones del terreno de juego de Miami. “Lo mejor que tiene el equipo es que sigue, sigue. Recibe el palo y sigue atacando. Después podemos valorar si bien o mal. La cancha tenía un césped muy extraño, la pelota no corría. No es una excusa, porque era igual para ellos”, explicó.

Finalmente, valoró el rendimiento del combinado africano. “Nosotros somos Argentina. Es sufrir, no dar una por perdida. No sé si Cabo Verde es una gran selección, pero seguramente dio el 200% y eso hoy en el fútbol es un montón. Equipara muchas cosas. Hay un montón para ver, incluso cuando se gana. El rival te pone en aprietos y eso está bueno saberlo, sobre todo ganando, porque te da tiempo para corregir”, concluyó.