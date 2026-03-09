“Desastroso, horrible e indignante”: Cobresal se lanza con todo contra el árbitro Piero Maza

Una jugada en el cierre del primer tiempo desató la furia de Cobresal. El club de El Salvador utilizó sus redes sociales para cuestionar duramente el arbitraje de Piero Maza durante el duelo frente a Palestino, disputado este domingo ,en la Cisterna, luego de que una agresión del defensor Dilan Zúñiga fuera castigada solo con tarjeta amarilla y no con expulsión.

La jugada que desató la polémica

El momento que encendió el reclamo ocurrió en los minutos finales de la primera mitad. Durante una disputa del balón, donde los mineros dicen que Zúñiga cometió una falta (combo) contra un jugador de Cobresal.

El juez del encuentro decidió sancionar la jugada únicamente con tarjeta amarilla, decisión que provocó la molestia inmediata del conjunto minero. Desde Cobresal consideraron que la acción merecía una expulsión directa, algo que finalmente no ocurrió y que tampoco fue revisado por el VAR.

El furioso mensaje en redes

La indignación del club se hizo pública a través de su cuenta oficial en X. En medio del partido, el equipo de El Salvador publicó un duro mensaje contra el arbitraje. El mensaje, posteriormente, fue borrado por la institución.

“Desastroso. Horrible e indignante que un combo no sea roja”, escribió la cuenta del club, en una publicación que rápidamente comenzó a circular entre los hinchas mientras se disputaba el encuentro.

Expulsión y derrota

La polémica no fue el único episodio complicado para Cobresal durante el primer tiempo. Minutos antes de la jugada que generó la protesta, Maza expulsó por doble tarjeta amarilla a Francisco Moreno a los 44 minutos de juego.

Posteriormente, el club decidió borrar el mensaje publicado en redes sociales, aunque la controversia ya se habia viralizado.

Finalmente, el partido terminó con victoria de Palestino por 4-2, en un encuentro marcado por las decisiones arbitrales y los reclamos del conjunto dirigido por Gustavo Huerta.