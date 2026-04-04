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    La preocupación de Manuel Pellegrini en medio de la crisis del Betis: “Claro que peligra nuestro quinto puesto”

    Los andaluces sumaron seis partidos sin victorias y miran con inquietud los puestos de Champions League, a ocho fechas del final.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Pellegrini está preocupado por la crisis del Betis. Foto: @RealBetis.

    Betis no levanta en LaLiga. Tras la igualdad sin goles ante Espanyol, la escuadra de Andalucía sumó seis fechas sin triunfos en la competición, mala racha que complica sus intenciones de disputar la próxima Champions League.

    “Todos los puestos pueden peligrar para todos los equipos, el quinto nuestro también. Entonces hay que ir semana tras semana intentando sumar la mayor cantidad de puntos posible. Desgraciadamente, estos últimos cuatro partidos en casa los hemos empatado, son puntos que normalmente los considera perdidos. Pero quedan ocho partidos más, veinticuatro puntos y hay que jugarlos, cada uno como una final”, aseguró Manuel Pellegrini tras el empate.

    Consultado por el trámite del partido, el Ingeniero advirtió que “hoy, es poco lo que puedo recriminar al equipo, tuvimos mucha posesión, tuvimos remates peligrosos y varios a portería ellos no llegaron a la portería nuestra, pero las ocasiones hay que convertirlas. No las convertimos y dejamos escapar dos puntos aquí en casa”.

    Sobre el mismo punto, agregó que “creamos seis o siete ocasiones de goles muy claras, ante un equipo que estaba encerrado atrás a través de funcionamiento colectivo, a través de entradas de la segunda línea… también tuvimos tiros. Tenemos que intentar mejorar la definición, pero seguimos insertos en dos competiciones, tenemos la Europa League. Por eso no hay mucho reproche de mi parte. Defensivamente, tampoco el Espanyol tuvo ocasión alguna”.

    En ese sentido, la falta de pericia en el arco contrario fue el argumento más recurrente para el entrenador santiaguino, quien pese a los malos resultados no duda de que su equipo regrese pronto a los abrazos.

    “Debemos tener más tranquilidad y precisión en las ocasiones que se crean, es imposible crearse 15 o 20 ocasiones por partido yo creo que hoy día tuvimos cerca de las 8 o 9. Tranquilamente, una la debimos haber convertido y yo creo que buscaría por ahí más la razón de resultado. Nos faltó la definición en los momentos que tuvimos las oportunidades, pero hasta ahora seguimos en el quinto puesto”, dijo el DT.

    Más sobre:FútbolManuel PellegriniBetisLaLigaEspanyol

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